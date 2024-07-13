任期還兩年 監委林國明提前請辭

任期還有兩年，監委林國明日前卻已向監察院長陳菊遞出辭呈。（資料照）

2024/07/13 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕現任監委任期到一一五年七月三十一日才屆滿，監委林國明（見左圖，資料照）日前卻已向監察院長陳菊遞出辭呈，等於提前兩年結束監委任期。林國明昨晚受訪證實確有此事，至於原因則稱為私人事情，不方便對外公開。有傳聞指他是因過去彈劾台南市長黃偉哲、前行政院發言人陳宗彥未果才萌生退意，林國明以「不當的聯想」加以駁斥。

林國明指出，目前他還沒有收到人事令，一切以收到人事令為準。

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否認因彈劾黃偉哲等人未果

有媒體報導，林國明被推測是因為曾經彈劾前台南地檢署檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬等人壓力過大，日前發動彈劾黃偉哲、陳宗彥沒有通過，而萌生退意，林國明直說，「不可能吧！」「案子沒有過的還有啊，那（沒有通過）應該是常態嘛！」

林國明並強調，監察院無論召開審查會、委員會，都是過半數決議，「我們都尊重決議嘛！那個應該是『不當的聯想』，沒有這回事！」

至於請辭是否如外傳是為了照顧太太身體，他笑說，「私人的事情，不方便公開，對不起。」

林國明曾任高雄地檢署檢察官、高雄地方法院法官、台灣高等法院台南分院法官等職務，在即將滿四年的監委任內，調查檢察官出入八八會館招待案等檢調系統案件，以及台南學甲爐碴案、陳宗彥接受性招待等案件。

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