被爆彈劾黃偉哲、陳宗彥失敗突請辭 監委林國明：沒通過是常態

監委林國明已遞出辭呈，在等人事令。離監委任期期滿，約提早2年。（資料照）

2024/07/12 19:54

〔記者施曉光／台北報導〕現任監察委員任期要到115年7月31日才屆滿，但監察委員林國明今天傳出日前已向監察院長陳菊遞出辭呈，今日晚間他接受本報訪問證實確有此事，至於請辭原因為私人事情，不方便對外公開。

至於有傳聞指他是因過去彈劾台南市長黃偉哲、前行政院長發言人陳宗彥未果才萌生退意，林國明以「不當的聯想」加以駁斥。

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林國明指出，目前他還沒有收到人事令，一切以收到人事令為準。

有媒體報導，是因為曾彈劾前台南地檢署檢察長周章欽、前台南警察局長陳子敬等人壓力過大，日前發動彈劾黃偉哲、陳宗彥沒有通過，而萌生退意，林國明直說，「不可能吧！」「很多案子沒有過的還有啊，那（沒有通過）應該是常態嘛！」

林國明並強調，監察院無論召開審查會、委員會，都是過半數決議，「我們都尊重決議嘛！那個應該是『不當的聯想』，沒有這回事！」

至於請辭是否如外傳是為了照顧太太身體，他笑說，「私人的事情，不方便公開，對不起。」

林國明在監察院的風評不錯，曾任高雄地檢署檢察官、高雄地方法院法官、台灣高等法院台南分院法官等職務。在將滿4年的監委任內，調查檢察官出入八八會館招待案等檢調系統案件，以及台南學甲爐碴案、陳宗彥接受性招待等案件。

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