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天氣燒燙燙！彰化名店出招 改吃蛋黃酥顆粒冰淇淋

夏天太熱，蛋黃酥名店「新口味」推出蛋黃酥口味的冰淇淋。（記者劉曉欣攝）

夏天太熱，蛋黃酥名店「新口味」推出蛋黃酥口味的冰淇淋。（記者劉曉欣攝）

2024/07/14 22:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕天氣太熱了，人人都想吃冰！彰化鹿港蛋黃酥名店「新口味」跟雪王冰淇淋合作推出聯名款，直接就是拿「蛋黃酥」原料來作冰淇淋，可以吃到鹹蛋黃的顆粒感，風味跟蛋黃酥一模一樣。

鹿港「新口味」第二代王裕誠表示，因為希望蛋黃酥不只是蛋黃酥，所以從頂番婆老店，前進鹿港中山路開台式下午茶店，就是希望能夠讓蛋黃酥不只是送禮的選擇，也可以是坐下來喝咖啡、品茶的最好點心。但因為今年夏天真的是非常熱，決定與冰淇淋老店合作推出聯名款，口味當然就是蛋黃酥。

王裕誠說，為了讓人一吃蛋黃酥冰淇淋，就知道是吃自家「新口味」獨有的蛋黃酥味道，冰淇淋不只是要用紅豆與鹹蛋黃，還必須是與「新口味」蛋黃酥所使用的相同紅豆，相同鹹蛋黃，只是蛋黃酥是整顆鹹蛋黃，但冰則是用是鹹蛋黃的顆粒，讓口感更好。

王裕誠說，今年不只是推出冰淇淋，還將推出一系列的文創商品，要把蛋黃酥當成IP來開發，包括抱枕、鑰匙圈、手機支架與明信片，都已開發完成，將會陸續上架與發表，希望能夠讓蛋黃酥不只是蛋黃酥，可以是傳統糕餅，也可以是新奇的冰品，還可以是充滿療癒的文創小物！

這不能吃，這是「新口味」蛋黃酥推出全新的文創小物，蛋黃酥抱枕。（記者劉曉欣攝）

這不能吃，這是「新口味」蛋黃酥推出全新的文創小物，蛋黃酥抱枕。（記者劉曉欣攝）

這不能吃，這是「新口味」蛋黃酥推出全新的文創小物，蛋黃酥抱枕。（記者劉曉欣攝）

這不能吃，這是「新口味」蛋黃酥推出全新的文創小物，蛋黃酥抱枕。（記者劉曉欣攝）

讓蛋黃酥不只是蛋黃酥，蛋黃酥名店「新口味」推出全新的文創小物。（記者劉曉欣攝）

讓蛋黃酥不只是蛋黃酥，蛋黃酥名店「新口味」推出全新的文創小物。（記者劉曉欣攝）

「新口味」蛋黃酥在原有的鹿港頂番婆老店，也同時前進中山路開下午茶店。（記者劉曉欣攝）

「新口味」蛋黃酥在原有的鹿港頂番婆老店，也同時前進中山路開下午茶店。（記者劉曉欣攝）

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