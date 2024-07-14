「超大頂」畫面曝！彰化溜滑梯戴「順澤宮神帽」 變打卡新景點

彰化縣埔鹽鄉埔南公園近日整建完建，有趣的是，公園裡的溜滑梯還戴有一頂超大頂的「順澤宮」的神帽。（埔鹽鄉公所提供）

2024/07/14 19:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉埔南公園原本是當地髒亂點，埔鹽鄉公所爭取近千萬元經費整建一座共融公園，有趣的是，公園裡的溜滑梯還戴有一頂超大頂的「順澤宮」的神帽，吸引不少大人跟小孩目光，表示「好想滑」，立刻成為彰化打卡新景點。

埔鹽鄉埔南公園位於順澤宮西南邊約100公尺，原本是地方髒亂點，周邊長滿雜草，還丟滿垃圾，為此埔鹽鄉規劃，將當地打造一座共融公園，由於當地鄰近順澤宮，便結合當地「神帽」特色，幫溜滑梯上戴上一頂「埔鹽順澤宮」的藍色帽子，近日鄉長許文萍，將公園完工圖貼文臉書，立刻吸引鄉民按讚，大呼「好可愛！」、「好大的神帽」、「有戴有保佑，現在溜滑梯也可以」。

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許文萍表示，埔鹽「順澤宮」帽神威全國皆知，每當假日就吸引不少遊客或三鐵選手來參拜，惟地方缺少遊客歇腳休憩景點，經自籌經費及向縣府爭取補助近千萬元，規劃埔南公園，設置有溜滑梯、自由滑索等多項共融遊具設施。

「想蓋一座不一樣的溜滑梯」，許文萍說，近4年埔鹽鄉公所已整建4座公園，每座公園都深受當地親子歡迎，由於埔鹽鄉屬於農鄉，許多忙於農務的家長假日休閒娛樂就是帶孩子到公園，所以公園的特色就很重要，因埔南公園鄰近順澤宮，便突發奇想，將溜滑梯原本設計的頂蓋，換成順澤宮的帽子，來發揚當地觀光特色，對此廟方欣然同意贊成。

許文萍說，這座戴著「埔鹽順澤宮」帽的溜滑梯，是全國第一座戴宮廟帽的溜滑梯，給孩子遊玩有不一樣的體驗，以家鄉為榮，讓髒亂點成為亮點，吸引更多人來埔鹽打卡觀光。許文萍也說，目前公園還需相關單位驗收，預計最快月底前開放使用。

埔鹽鄉公所整建埔南公園，結合當地特色，將溜滑梯頂部設計戴上超大頂的「順澤宮」的神帽。（埔鹽鄉公所提供）

埔鹽鄉埔南公園裡的溜滑梯戴有一頂超大頂的「順澤宮」的神帽，吸引不少大人跟小孩目光。（埔鹽鄉公所提供）

埔南公園原是地方髒亂點，埔鹽鄉公所斥資千萬規劃，設置溜滑梯、自由滑索等多項共融遊具設施。（記者陳冠備攝）

埔南公園距離順澤宮約100公尺。（埔鹽鄉公所提供）

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