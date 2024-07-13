彰化垃圾分類苦哈哈？和美警分局放7大桶子帶頭做

和美警分局在中庭擺放7個大桶子，還張貼宣傳海報與如何分類，洽公民眾直呼「做得真徹底，可以做示範區了」。 （賴清美提供）

2024/07/13 22:57

〔記者湯世名／彰化報導〕公部門做示範！彰化縣從7月1日起提高垃圾退運標準，凡1個垃圾袋中含有12個資源回收物，或廚餘達到30％，就會整車退運，但仍有不少民眾對於垃圾、廚餘或資源回收物如何分辨感到霧煞煞，和美警分局就在中庭擺放7個大桶子，還張貼宣傳海報與如何分類，洽公民眾直呼「做得真徹底，可以做示範區了」。

和美鎮有民眾為了清楚分類不被罰鍰，在家裡擺放8個桶子，分別裝垃圾、生廚餘、熟廚餘、資源回收物（電池、玻璃、紙類等）與衣物回收等，一字排開相當壯觀，且每次在丟的時候，還得拿出海報仔細端詳哪種物品應該要丟到哪個桶子，這樣就不會出錯而有被罰鍰的風險。

請繼續往下閱讀...

無獨有偶，和美警分局這幾天在大樓中庭擺了7個大桶子，牆上還張貼環保局、和美鎮公所等單位的垃圾分類宣傳海報；7個桶子當中，其中2個是一般垃圾，還提醒大家不要丟餐盒、塑膠蓋子；另2個桶子是資源回收，另1個是紙類，最後2個是生廚餘、熟廚餘，並張貼提醒呼籲大家瀝乾廚餘的湯水後，再放入廚餘桶。

縣議員賴清美指出，和美警分局垃圾分類一口氣擺7個大桶子，牆上還貼滿海報，讓警察同仁或洽公民眾一目了然，不會丟錯桶子，堪為公部門的典範，值得其他單位學習。

和美警分局在中庭擺放7個大桶子，其中2個分為生廚餘與熟廚餘，洽公民眾給予肯定。 （賴清美提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法