彰化爆垃圾分類之亂！家中備8桶子 廚餘、回收物還得看海報比對

有和美鎮民家中準備8個桶子來裝垃圾、廚餘及回收物，且還得看著海報逐一比對才不會丟錯桶子，直呼「太難了」。 （賴清美提供）

2024/07/13 20:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣從7月1日起提高垃圾退運標準，凡1個垃圾袋中含有12個資源回收物，或廚餘達到30％，就會整車退運。不過至今仍有不少民眾對於垃圾、廚餘或資源回收物如何分辨感到霧煞煞，和美鎮就有民眾家中準備8個桶子來裝垃圾、廚餘及回收物，且還得看著海報逐一比對才不會丟錯桶子，直呼「太難了」，但為了不被罰鍰與體恤清潔隊員也只能摸索熟悉。

最近有民眾在臉書上詢問「保麗龍是什麼類」，並指出給垃圾車不收，給回收車也不收，難道要叫民眾自己處理？有網友表示乾淨保麗龍是回收，髒保麗龍是垃圾；不過也有人納悶「乾淨跟髒的定義在哪？」縣府規定的如此細簡直是擾民。另有網友認為環保要從小地方做起，剛開始大家比較霧煞煞，慢慢就會搞清楚。

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和美鎮就有民眾為了清楚分類不被罰鍰，乾脆在家裡擺放8個桶子，分別裝垃圾、生廚餘、熟廚餘、資源回收物（電池、玻璃、紙類等）與衣物回收等，一字排開相當壯觀，且每次在丟的時候，還得拿出海報仔細端詳哪種物品應該要丟到哪個桶子，直呼「太難了！」

縣議員賴清美指出，她家本來只有2個桶子，垃圾分類實施後變成4桶，許多民眾家裡不是多出好幾個桶子，就是準備好幾個塑膠袋；垃圾分類項目是否太細過頭？值得縣府思考；例如芒果皮、鳳梨皮、西瓜皮之類的是丟廚餘桶，為何同樣是水果類的榴槤殼、椰子殼就屬於垃圾？又例如蔬菜屬於生廚餘，為何粽葉、玉米心又屬於垃圾？民眾在家裡要分類時，還得先拿出宣傳單出來比對，才知道要分在哪一袋（桶）；又為何茶葉渣與咖啡渣是屬於生廚餘，而非一般垃圾？

有和美鎮民家中準備8個桶子來裝垃圾、廚餘及回收物，一字排開蔚為奇觀。 （賴清美提供）

鹿港鎮公所清潔隊垃圾分類海報。 （翻攝鹿港鎮清潔隊臉書）

彰化縣環保局生廚餘與熟廚餘的分類海報。 （翻攝網路）

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