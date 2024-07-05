全國金牌農村 竹縣新埔旱坑社區「升級」奪銀

全國第三屆金牌農村競賽決賽出爐，新埔鎮旱坑社區繼上屆獲銅牌後，這次更上一層樓，為新竹縣奪得「銀牌農村」佳績。（擷取自新竹縣政府官網）

2024/07/05 19:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國第三屆金牌農村競賽決賽出爐，新埔鎮旱坑社區繼上屆獲銅牌後，這次更上一層樓，為新竹縣奪得「銀牌農村」佳績，縣政府將頒發加碼獎勵金6萬元，肯定他們深耕地方打造優質農村成果豐碩。

縣長楊文科表示，恭喜新埔鎮旱坑社區奪銀牌，除獲農業部獎勵金30萬元及參與農村發展國際培訓計畫全額補助1名外，縣府將擇期表揚，並加碼頒發6萬元獎勵金與獎座。

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農業處表示，新埔鎮旱坑社區自2014年通過農村再生計畫以來，結合多方資源，自2018年起與大學USR合作，專業師生為社區產業創造多元價值，不僅吸引移居青年常住，也吸引多位社區青年返鄉創業，更結合MR科技混合實境介紹，讓遊客在非柿餅產季也能感受社區產業的美。

社區除了柿餅傳統產業外，製作過程所產生的柿廢料也發展為柿染產業，在兼顧SDGs同時也為社區帶來相關可觀的收入，並回饋於社區供餐等各項福利措施。柿餅產業鏈的蓬勃發展除了帶動商機之外，也讓二代青年願意留在社區，不僅活化在地社區，更積極引領周邊社區共好共榮，並於2021年成立大墩山休閒農業區，旱坑社區沿線剪黏藝術、曬柿美景都是大墩山休閒農業區最重要的門面。

農業處表示，第三屆金牌農村競賽共974個農村社區參與，最後22處農村社區進入全國現地決賽，結果計有5處金牌農村、6處銀牌農村、7處銅牌農村，農業部預定9月11日舉辦頒獎典禮。

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