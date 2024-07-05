日本山形市訪團挺台南觀光 黃偉哲款待芒果、火龍果

日本山形市民團訪問台南。（台南市府提供）

2024/07/05 19:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本山形市長佐藤孝弘今（5）日與議長長谷川幸司，共同率領51名市民團拜會台南市長黃偉哲。山形市與台南市於2017年締結友誼市，至今已多次由正副首長率團來訪，此次除了行政團隊及工商界人士，還號召市民組團來台南參訪，力挺台南觀光。

昨晚訪團剛抵達台南時，市長黃偉哲就特別安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐，日本朋友能一次吃到多種在日本吃不到的芒果，大呼過癮。黃偉哲更特別介紹剛在今年6月獲得農林水產省核可銷往日本的紅肉火龍果，大推行銷台南物產。

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黃偉哲表示，台南是傳統文化與創新科技融合的城市，不但有豐富的歷史文化也有高科技的台積電厰，希望山形市民們能夠欣賞獨特的台南風情。

黃偉哲並表示，今年2月佐藤市長以及跟長谷川議長親自率團來參加2024台灣燈會，並在活動開幕式安排山形花笠舞表演，讓台南市民更認識日本友誼市山形市，期望未來加深雙方的交流互訪。

佐藤孝弘表示，這次山形市民訪問團是自2019年以來睽違5年來訪台南，希望藉著「台南400」讓山形市民對台南有更深的了解，而山形市也將在8月5日至7日在山形市舉辦花笠祭，歡迎台南朋友來山形市共襄盛舉。

這次山形市市民團參訪景點，包括台南市立美術館、台灣文學館、虹泰水凝膠世界觀光工廠、芒果農創玫瑰綠柏園等，感受台南魅力，更加認識台南文化古蹟、產業及農產。

台南市長黃偉哲（左）贈送「台南400」茶壺給日本山形市長佐藤孝弘（右），表達台日友誼。（台南市府提供）

台南市府以各式品種芒果接待日本山形市市民訪團，宣傳行銷台南。（台南市府提供）

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