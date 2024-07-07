Threads官方小編8字回覆 網友嗨翻：這一定是台灣人！

Threads近日在慶祝一周年活動。示意圖（彭博）

2024/07/07 20:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多年輕人愛用的APP「Threads」正在舉辦一周年的慶生活動，推出6種新的應用程式封面讓用戶選擇更換，且符合活動條件還可以在自己的大頭貼上戴頂帽子。一名網友分享，將「脆」和Threads的Logo混合出特殊的新樣貌，祝福Threads的生日，沒想到卻意外引來Threads官方小編的超台回覆，讓許多網友看到後感到很興奮。

Threads近日正在舉辦一周年活動，一名設計師網友將「脆」字和Threads的Logo巧妙組合相當有創意，再加上台灣人在脆上常用的流行語，製作成多張圖片發文祝賀Threads生日快樂。沒想到這則串文卻引來Threads小編以中文回覆，「也太有才，小編給讚」。

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在全球僅有台灣人有這獨特的叫法「脆」。Threads小編過去都以英文、Emoji表情做回覆，然而這次卻用中文，讓不少網友感到非常驚喜，「小編竟然會中文」、「這個脆小編會中文」、「這一定是台灣人」、「小編滿滿的台味」、「你怎麼會說中文的」、「他默認可以叫脆了嗎」、「原來官方也會用中文」。

Threads官方小編滿滿台味，讓許多網友感到驚喜。（擷取自Threads）

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