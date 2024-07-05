暑假來台南！「台灣好行」關子嶺線公車 7月免費搭

「台灣好行」關子嶺線7月免費搭乘。（西拉雅管理處提供）

2024/07/05 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕快樂FUN暑假，「台灣好行」關子嶺線即日起至7月31日免費搭乘，西拉雅國家風景區管理處說，關子嶺「蝴蝶遊樂園」7月13日登場、「夏日山車祭」系列活動7月27日起舉辦，遊客可搭乘免費好行公車到關子嶺遊玩。

西拉雅管理處說，「台灣好行」關子嶺線從嘉義高鐵站出發，串聯後壁菁寮老街、後壁火車站、關子嶺溫泉、寶泉橋及仙草埔的甕仔雞一條街等景點，形成一條結合農藝文創及溫泉體驗的觀光路線，除週三外，每天往返高鐵嘉義站、關子嶺嶺頂資訊站6個班次。

請繼續往下閱讀...

「台灣好行」關子嶺線方便遊客搭乘使用，套票也開賣了，推出關子嶺線超值套票「東山咖啡花間飄香溫馨二日遊」、「東山咖啡花間飄香尊享二日遊」、「溫泉雞靈親子一日遊」，現在購買套票再贈2瓶果農之家的啤酒，出示套票票券也可至後壁菁寮、後壁火車站、白河轉運站、關子嶺特約店家享有折扣優惠。

西拉雅管理處處長徐振能說，觀光客除了7月搭乘「台灣好行」關子嶺線免費之外，管理處也從7月13日到8月11日的每週六、週日在關子嶺嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園」活動，讓遊客認識紫斑蝶的生態特性。

關子嶺「夏日山車祭」則從7月27日下午4點拉山車巡行祈福開跑，還有那卡西走唱秀在7月27日至8月18日的每週六、日，遊客在關子嶺9家餐廳品嘗美食，可體驗溫泉區懷舊的音樂氛圍，西拉雅管理處指出，歡迎大小朋友在暑假來關子嶺賞蝶、聽音樂、逛市集、吃美食、泡溫泉。

「台灣好行」關子嶺線可至後壁菁寮老街走訪。（西拉雅管理處提供）

關子嶺桶仔雞出名。（西拉雅管理處提供）

7月免費搭乘「台灣好行」關子嶺線到關子嶺遊玩，享受泥漿溫泉。（西拉雅管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法