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金牌農村競賽974社區參加 後壁頂長社區挺進前22強

第三屆金牌農村競賽，全國974個社區參賽，南市後壁區頂長社區以米樂休閒農業區規模提案，挺進全國前22強，進入第二階段現勘審查決賽。（南市農業局提供）

第三屆金牌農村競賽，全國974個社區參賽，南市後壁區頂長社區以米樂休閒農業區規模提案，挺進全國前22強，進入第二階段現勘審查決賽。（南市農業局提供）

2024/04/12 17:21

〔記者王涵平／台南報導〕第三屆金牌農村競賽，全國974個社區參賽，南市後壁區頂長社區以米樂休閒農業區規模提案，挺進全國前22強，進入第二階段現勘審查決賽。

農業局表示，第三屆金牌農村競賽，台南市91個社區參賽，經過初賽選拔出後壁區頂長社區、善化區溪美社區及白河區草店社區等3個金牌農村。在策展評審及簡報評審中，後壁區頂長社區以米樂休閒農業區規模提案，整合跨領域單位，由頂長社區總幹事張美雪、無米樂社區理事長黃正雄、後壁區農會總幹事林怡欣、俗女村村長吳翊榛等4人報告，穿著頂長宋江陣衣服及道具，依序向委員報告社區的生活、生產、生態、青年及未來，並排練簡短演出，讓委員耳目一新，留下深刻印象。

頂長社區發展協會從環境改善結合人本與文化，將傳統文化保留、傳承及展現，社區內全國第一條粕面宋江廊道獲2023年公共工程金質獎特優，也透過綠色照顧計畫帶領長者培養空靈鼓興趣，打造頂長社區樂齡退休新生活。

頂長社區發展協會總幹事張美雪表示本次競賽以「米樂PLUS+」為主題，傳承無米樂文化及創造永續未來，是頂長社區持續努力的目標。

第三屆金牌農村競賽，全國974個社區參賽，南市後壁區頂長社區以米樂休閒農業區規模提案，挺進全國前22強，進入第二階段現勘審查決賽。（南市農業局提供）

第三屆金牌農村競賽，全國974個社區參賽，南市後壁區頂長社區以米樂休閒農業區規模提案，挺進全國前22強，進入第二階段現勘審查決賽。（南市農業局提供）

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