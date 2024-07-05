中山大學創校44年第一人 陳鎮東在校榮膺中研院院士

中央研究院宣布第34屆院士當選名單中，國立中山大學海洋科學系約聘研究講座陳鎮東也名列其中，他是中山大學創校44年來，首位在校時即榮膺中研院院士殊榮的教授，中山大學表示與有榮焉。（中山大學提供）

2024/07/05 15:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕中央研究院宣布第34屆院士當選名單中，國立中山大學海洋科學系約聘研究講座陳鎮東也名列其中，他的專長在碳化學與全球變遷，足跡遍及三大洋，是中山大學創校44年來，首位在校時即榮膺中研院院士殊榮的教授，中山大學今天表示與有榮焉。

中山大學表示，陳鎮東教授曾參與大型國際邊緣海研究計畫中，首度糾正過去誤以為長江是東海漁場營養鹽的主要來源，實則黑潮深水湧升到東海大陸棚；他研究範圍遍及三大洋及南、北極，是全球碳循環及生態研究先驅之一，曾獲象徵生態學領域最高殊榮的日本琵琶湖生態獎與日幣500萬元獎金。

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此外，陳鎮東去年更榮膺亞、澳洲區海洋學者評比第一名，在最新的全球1萬5542位海洋科學領域學者排名數據中，他的終身科學影響力排行榜，去年由全球第8成功晉升至全球第7名。

陳鎮東表示，在1970年代尚未出現全球變遷概念時，他即另起爐灶，考慮再三後選擇發展新領域海洋碳化學，1984年受延攬回台，開始關注全球變遷，意外成為全球變遷議題的先驅，也為台灣在全球變遷領域占了一席之地。

中研院院士為終身名譽職，象徵台灣最高學術榮譽，陳鎮東也是中山大學創校44年來，首位在校時即榮膺中研院院士殊榮的教授，獲選為中研院士，更是實至名歸。

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