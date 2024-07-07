台中大里潑水節 柯文哲淋成落湯雞High翻天

民眾黨黨主席柯文哲（中花襯衫）出席「大里人潑水節」活動，遭小朋友拿整桶水朝身上潑灑，全身都溼透了。（記者陳建志攝）

2024/07/07 13:39

〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨台中市黨部今天在大里十九甲健康公園舉辦「大里人潑水節」活動，因天氣炎熱吸引爆滿民眾到場，民眾黨黨主席柯文哲和夫人陳佩琪出席，兩人都有備而來，一身花襯衫、短褲、拖鞋，在主持開水儀式後，小朋友拿著水槍、水桶一輪猛攻，柯文哲首度「濕身」，被淋成落湯雞，現場High翻天。

民眾黨台中市黨部今天舉辦「大里人潑水節」，現場除玩水，還準備iphone 手機、電風扇等眾多摸彩品，吸引上千位民眾到場，民眾黨黨主席柯文哲和夫人陳佩琪也出席，偕同民眾黨台中市黨部主委江和樹、台中市政府民政局長吳世瑋、大里區長鄭正忠等人一起舉行開水儀式。

請繼續往下閱讀...

柯文哲致詞時簡短表示，看到今天攤販來的非常多，就可以知道活動辦得非常成功，祝大家玩得愉快！夫人陳佩琪也說，自己是小兒科醫師，希望大家暑假時不要都待在家裡滑手機，要多出來參加像潑水節的戶外活動，接受陽光的洗禮。

柯文哲今天有備而來，一身花襯衫、短褲、拖鞋出席，開水後民眾拿著水槍朝他猛攻，還有小朋友提著整桶水朝他身上潑灑，讓柯文哲淋成落湯雞，不少粉絲也趁機跟他合照，現場尖叫聲不斷，High翻天。

台中市議員、民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，「大里人潑水節」活動從自己當里長就開始舉辦，今年已經是第6年，這次特別邀請柯文哲主席出席，而且不是為了選舉而來，純粹是來和民眾同樂，意義更是不一樣，希望小朋友暑假不要都待在家裡玩手機、電腦，能多出來參加戶外活動。

對於前海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，柯文哲則沒有回應，沒有對此事做出評論。

民眾黨黨主席柯文哲（中花襯衫）出席「大里人潑水節」活動，遭民眾拿水槍猛攻淋成落湯雞。（記者陳建志攝）

民眾黨黨主席柯文哲（左4）和夫人陳佩琪（右4）今天出席「大里人潑水節」活動，兩人穿短褲、拖鞋有備而來。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法