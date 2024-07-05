理工科系當道！嘉中語資班應屆畢業生立志走法商 錄取世界名校

嘉義高中語資班畢業生林奐宇（左）、李維仁（右）不甩理工浪潮，立志學法、商，走自己的路。（記者王善嬿攝）

2024/07/05 15:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕AI人工智慧發展快速，理工科系當道，部分高中、大專院校減招或停招語資、人社班級及科系，嘉義高中語資班持續興辦，且今年應屆畢業生林奐宇、李維仁與林耕群立志就讀法律、商會等科系，不只錄取國內台大法律系、申請入學通過政大政治系第一階、錄取政大教育系等頂尖大學，分別申請錄取新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、美國奧克拉荷馬州立大學等名校，堅持走自己的路。

嘉中校長陳元泰說，學校尊重孩子的選擇，無論醫學、理工及社會人文科系，都會站在輔導角色，成就孩子的夢想。

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林奐宇學測考58級分，在校期間擔任模擬聯合國社社長，培養應變及領導能力，他錄取新加坡國立大學商學院+NUS學院，是今年QS世界大學排名第8名、亞洲第一的學校；其他還錄取西雅圖華盛頓大學、加州大學聖地牙哥分校、加州大學戴維斯分校與澳洲墨爾本皇家理工大學。

李維仁國外學校已錄取新加坡南洋理工大學會計系、比利時魯汶大學工商管理系、香港科技大學會計系、香港中文大學環球金融經濟系，將優先選擇就讀香港科技大學會計系。

林耕群國外錄取奧克拉荷馬州立大學行銷系、還申請到國際學生獎學金，他的父親同是嘉中畢業校友，對於兒子的志向十分鼓勵及支持。

林奐宇分享學英文方法，除找外籍老師請益、練習口語，參加嘉中模擬聯合國社及學校成果發表會都用英文發表，平時看哈利波特等英文小說或英文影集，增進英文聽、說、讀等能力。

他認為，台積電、半導體產業現在雖受到關注，但社會組也有熱門科系，各領域也都要相關人才運作，科技發展也需有人文底蘊及素養，他不會因此自我設限，有好的機會就會把握住。

李維仁說，高一暑假參加政大商學院營隊，對金融、商業感到興趣，去年受一名就讀國際學校學生影響決定出國，利用半年時間狂練英文口說、準備雅思，利用國家地理雜誌英文網站等學習英文，尤其推薦Coursera課程網站，對學習英文非常有幫助。

導師蔡志偉表示，語資班孩子都很有自己的想法，尤其會積極尋求學習資源及管道，也有同學打算就讀大學或碩博士班再出國進修。

嘉中語資班畢業生林奐宇（左三）、李維仁（右二）不甩重理工浪潮，對想就讀的大學科系很有主見。（記者王善嬿攝）

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