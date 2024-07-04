台灣、瑞典續簽科研合作備忘錄 國科會稱永續議題值得學習

國科會4日與瑞典策略研究基金會（SSF）續簽科學及技術合作備忘錄，由國科會科教國合處處長葉至誠（前左）與SSF執行長Lars Hultman（前右）共同簽署，國科會副主委陳炳宇（後中）見證。（國科會提供）

2024/07/04 16:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技外交續行，國科會今（4日）與瑞典策略研究基金會（SSF）續簽科學及技術合作備忘錄，未來將持續推動雙邊研究合作與人才交流，強化兩國學術與科技能量結合。

該備忘錄由國科會科教國合處長葉至誠與SSF執行長Lars Hultman共同簽署，國科會副主委陳炳宇見證並談到，瑞典為全球頂尖創新國家之一，於多項領域皆扮演領導者，尤其在永續相關議題的實踐，值得台灣借鏡學習。

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Hultman則表示，樂見雙方學者透過此項合作協議，加強科研合作與交流。來台期間，也將拜會國家實驗研究院、台灣科技大學等學研機構進行交流，強化兩國科研鏈結，並期促成後續更多合作。

國科會指出，與SSF從2019年起首次簽署合作備忘錄，並進行雙邊聯合徵案，2020年共同核定6群14件研究計畫，14名台灣學者與23名瑞典科學家攜手，投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術、更先進的互補式金屬氧化物半導體（CMOS）集成奈米孔生物分子傳感器、芯片尺寸加速器、通信用高級氮化鎵（GaN）器件、以及二維量子光電器件等多項資通訊、生物科技及材料科學重要領域研究。

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