為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台灣、瑞典續簽科研合作備忘錄 國科會稱永續議題值得學習

國科會4日與瑞典策略研究基金會（SSF）續簽科學及技術合作備忘錄，由國科會科教國合處處長葉至誠（前左）與SSF執行長Lars Hultman（前右）共同簽署，國科會副主委陳炳宇（後中）見證。（國科會提供）

國科會4日與瑞典策略研究基金會（SSF）續簽科學及技術合作備忘錄，由國科會科教國合處處長葉至誠（前左）與SSF執行長Lars Hultman（前右）共同簽署，國科會副主委陳炳宇（後中）見證。（國科會提供）

2024/07/04 16:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技外交續行，國科會今（4日）與瑞典策略研究基金會（SSF）續簽科學及技術合作備忘錄，未來將持續推動雙邊研究合作與人才交流，強化兩國學術與科技能量結合。

該備忘錄由國科會科教國合處長葉至誠與SSF執行長Lars Hultman共同簽署，國科會副主委陳炳宇見證並談到，瑞典為全球頂尖創新國家之一，於多項領域皆扮演領導者，尤其在永續相關議題的實踐，值得台灣借鏡學習。

Hultman則表示，樂見雙方學者透過此項合作協議，加強科研合作與交流。來台期間，也將拜會國家實驗研究院、台灣科技大學等學研機構進行交流，強化兩國科研鏈結，並期促成後續更多合作。

國科會指出，與SSF從2019年起首次簽署合作備忘錄，並進行雙邊聯合徵案，2020年共同核定6群14件研究計畫，14名台灣學者與23名瑞典科學家攜手，投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術、更先進的互補式金屬氧化物半導體（CMOS）集成奈米孔生物分子傳感器、芯片尺寸加速器、通信用高級氮化鎵（GaN）器件、以及二維量子光電器件等多項資通訊、生物科技及材料科學重要領域研究。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
科技外交再邁一步！國科會：與澳洲簽署科技合作協議
2024/05/13 13:21

科技外交再邁一步！國科會：與澳洲簽署科技合作協議
國科會率團訪芬蘭及法國 推進量子科研國際合作
2024/07/03 19:20

國科會率團訪芬蘭及法國 推進量子科研國際合作

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
突破中國封鎖 我與43國簽134項科研合作文件
2024/02/25 05:30

突破中國封鎖 我與43國簽134項科研合作文件
外媒揭英國大學AI知識和資源 遭中企用於發展「智慧軍事基地」
2024/06/17 16:11

外媒揭英國大學AI知識和資源 遭中企用於發展「智慧軍事基地」

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播