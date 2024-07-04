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根本烤肉！烈日下YouBike坐墊飆至71度 北市議員汪志冰實測後提這建議

台北市議員汪志冰指出，經實際測量發現，YouBike坐墊溫度於正午時段竟飆升至攝氏71.8度，對騎乘民眾而言根本像在「烤肉」。（汪志冰辦公室提供）

台北市議員汪志冰指出，經實際測量發現，YouBike坐墊溫度於正午時段竟飆升至攝氏71.8度，對騎乘民眾而言根本像在「烤肉」。（汪志冰辦公室提供）

2024/07/04 16:15

〔記者詹湘淇／台北報導〕近期連日高溫，國民黨台北市議員汪志冰表示，北市YouBike租借站多為露天設置，經實際測量發現，YouBike坐墊溫度於正午時段竟飆升至攝氏71.8度，對騎乘民眾而言根本像在「烤肉」，建議交通局參考公車候車亭，為租借站裝設遮陽板。

台北市因盆地地形散熱不易，端午過後至今平均高溫達35度以上，體感溫度更超過40度，北市府6月22日發布今年首次熱浪通報，要求十個局處啟動相關因應措施，包含環保局高溫道路灑水工作、消防局整備緊急救護等。汪志冰指出，目前台北市大眾運輸工具都設有冷氣，大部分公車候車亭也設有遮陽（雨）板，但市民高度賴以通勤的YouBike卻直接曝曬於陽光下。

據交通局統計，台北巿截至目前有20362台YouBike、1430處租借站，今年一月至五月平均每月租借478.2萬次，每台車平均每天會被租借8次，去年租借次數高達4612萬次創下歷史新高。但汪志冰表示，YouBike租借站多露天設置於路口人行道，團隊於中午12點至松高路、巿府路路口一帶的YouBike租借站實際測量，發現露天一側的YouBike坐墊溫度飆升至攝氏71.8度，設於樹蔭下的YouBike坐墊溫度則僅42.2度，兩者溫差接近30度之多。

「對穿短褲、短裙的騎車民眾，根本就是在『烤肉』！」汪志冰說，夏季酷暑期間即將來臨，YouBike坐墊在陽光直射下猶如高溫煎台一般，且因YouBike為共享單車，民眾無法自備降溫或防曬道具，恐造成燙傷風險。汪志冰表示，為避免YouBike坐墊因長時間曝曬過熱，建議交通局參考設置公車候車亭做法，針對位於空曠地區、租借次數高的租借站添設遮陽（雨）板，不僅提升民眾舒適度，也降低YouBike因日曬雨淋所造成的耗損。

交通局回應，考量民眾借還車便利性，YouBike站主要設置開放空間，包括道路側、人行道、高架橋下等空間，如設置於高架橋（如建國、新生、市民等高架橋下站點）具有遮陽避雨效果，另目前僅台大立體機車停車場設置於室內。

交通局表示，YouBike2.0坐墊採中空設計，可加強散熱，另車體以戶外耐高溫、防水方式設計，避免車輛損壞。交通局指出，YouBike2.0沒有接電，車輛上設置太陽能板供車機充電、車柱亦以太陽能充電方式提供夜間燈光，如裝設遮陽棚恐影響充電，且也要行車視距、市容景觀及相關建築規定等一併考量。

台北市議員汪志冰指出，YouBike租借站多露天設置於路口人行道，建議交通局添設遮陽（雨）板。（汪志冰辦公室提供）

台北市議員汪志冰指出，YouBike租借站多露天設置於路口人行道，建議交通局添設遮陽（雨）板。（汪志冰辦公室提供）

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