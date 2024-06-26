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頂30幾度高溫 楊文科騎YouBike宣告進駐新埔

新竹縣長楊文科（前左2）今天頂著烈日，偕同新埔鎮長陳英樓（前右2）、鎮代會主席王增基（前左1）、縣議員范曰富（前右1）、呂宛庭（後中）等一起騎著YouBike，「燒燙燙」宣布YouBike騎進新埔！ （記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（前左2）今天頂著烈日，偕同新埔鎮長陳英樓（前右2）、鎮代會主席王增基（前左1）、縣議員范曰富（前右1）、呂宛庭（後中）等一起騎著YouBike，「燒燙燙」宣布YouBike騎進新埔！ （記者黃美珠攝）

2024/06/26 14:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天炎熱高溫，是全國被中央氣象署列為橙色燈號的10個縣市之一，縣長楊文科今天早上11點半過後頂著烈日，偕同新埔鎮長陳英樓、鎮代會主席王增基、縣議員范曰富、呂宛庭等一起騎著YouBike繞行新埔鎮公所一周，為的就是跟所有鄉親宣布，YouBike已經風風火火騎進了新埔！

楊文科也當場宣布，慶祝YouBike入新埔，從即日起到8月31日為止，所有YouBike的使用者，只要在新竹縣內157個站點租借騎乘，不論車種統統前30分鐘都免費，這是縣府鼓勵大家廣泛使用節能運具最「熱燙燙」出爐的好康。

楊文科也意氣風發地說，他2度參選縣長，新埔鄉親用選票給他最實質的支持，所以在建置YouBike的經費上面，他也用最直接、「粗暴」的方式回饋新埔人，因為在其他4個已經啟用的鄉鎮市上，YouBike的建置費縣府都只負擔3成，只有新埔是直接由縣府挑起7成的預算。

他說「我不是像人家發6000、或發多少錢」、「我就是這樣幹」！說得在場的新埔鎮民渾身也火熱了起來，鼓掌、叫好不絕。

中央氣象署今天發布新竹縣等10個縣市的高溫來到橙色燈號，意味有連續出現攝氏36度高溫的機率，今天早上11點，新埔鎮的氣溫一度高達攝氏33度，使得YouBike啟動造勢現場熱浪滾滾。楊文科依舊「火熱」登場，頂著烈日跟陳英樓等一起騎上YouBike從公所前廣場出發，繞行福德街後回到公所，雖然短短幾分鐘的路程，但依舊獲得鄉親滿滿的喝采。

新竹縣長楊文科說，在建置YouBike的經費分攤上，他用最直接、「粗暴」的方式，由縣府負擔7分比例的經費，以此回饋新埔鎮人挺他當縣長。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科說，在建置YouBike的經費分攤上，他用最直接、「粗暴」的方式，由縣府負擔7分比例的經費，以此回饋新埔鎮人挺他當縣長。（記者黃美珠攝）

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