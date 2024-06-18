為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

YouBike下週三（26日）正式在新埔上路

YouBike要進入新埔了，下週三起，如圖的新埔鎮公所等10個站點，就將有100輛車報到、上路。（記者黃美珠攝）

YouBike要進入新埔了，下週三起，如圖的新埔鎮公所等10個站點，就將有100輛車報到、上路。（記者黃美珠攝）

2024/06/18 14:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕YouBike下週三（26日）將在新埔上路了，縣府配合宣傳造勢，決定從下週三通車日起到今年8月31日為止，推出全縣都適用的騎乘補助方案！只要在縣內157個站點騎乘YouBike2.0或 YouBike2.0E（電輔車），都可享有前30分鐘免費的好康。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，新埔鎮的YouBike規劃了內思高工、新埔鎮公所、新埔國中、褒忠亭義民廟、文山社區活動中心、照門里集會所、中正路中正1街口、公2公園、文山路福祿3街口、福德街田新6街口共10個站點，共有90台YouBike2. 0、10台YouBike2.0E（電輔車）新增到新埔上路。

縣府交旅處鼓勵在地或往返竹北、湖口的學生、上班族踴躍騎乘Youbike通勤、通學或購物，既減碳又運動。外地遊客則可騎乘YouBike2.0E到新埔走訪當地的「3街6巷9宗祠」 ，並嚐嚐新埔粄條的滋味。

陳盈州說，新竹縣目前已在竹北、竹東、新豐、湖口4鄉鎮啟用YouBike，短短2年已破180萬人次騎乘過。這次趁著YouBike進新埔，該處再度推出騎乘補助優惠，只要在8月31日以前使用YouBike在新竹縣內趴趴走的，前30分鐘都免費，但是同站借還且使用時間沒超過5分鐘的人，或是同卡號、同站還車再借的時間間隔少於15分鐘的人則不能補貼。

YouBike要進入新埔了，下週三起，如圖的新埔鎮公所等10個站點，就將有100輛車報到、上路。（記者黃美珠攝）

YouBike要進入新埔了，下週三起，如圖的新埔鎮公所等10個站點，就將有100輛車報到、上路。（記者黃美珠攝）

配合下週三YouBike要進新埔，縣府從當天起到8月31日為止，推出縣內157個站點租借YouBike2.0（左）或 YouBike2.0E（右電輔車），都可享前30分鐘免費的好康。（記者黃美珠攝）

配合下週三YouBike要進新埔，縣府從當天起到8月31日為止，推出縣內157個站點租借YouBike2.0（左）或 YouBike2.0E（右電輔車），都可享前30分鐘免費的好康。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
關渡碼頭貨櫃市集亂象多 沒YouBike站點亂停車、公車要等1小時
2024/06/16 15:16

關渡碼頭貨櫃市集亂象多 沒YouBike站點亂停車、公車要等1小時
桃園近27萬YouBike會員 未投保傷害險
2024/06/18 05:30

桃園近27萬YouBike會員 未投保傷害險

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
YouBike免費傷害險 新北近3成未保
2024/06/18 05:30

YouBike免費傷害險 新北近3成未保
騎YouBike電輔車須投保 北市交通局：仍有26％未完成
2024/06/17 15:44

騎YouBike電輔車須投保 北市交通局：仍有26％未完成
YouBike傷害險 北市26％未完成
2024/06/18 05:30

YouBike傷害險 北市26％未完成
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播