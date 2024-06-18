YouBike下週三（26日）正式在新埔上路

YouBike要進入新埔了，下週三起，如圖的新埔鎮公所等10個站點，就將有100輛車報到、上路。（記者黃美珠攝）

2024/06/18 14:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕YouBike下週三（26日）將在新埔上路了，縣府配合宣傳造勢，決定從下週三通車日起到今年8月31日為止，推出全縣都適用的騎乘補助方案！只要在縣內157個站點騎乘YouBike2.0或 YouBike2.0E（電輔車），都可享有前30分鐘免費的好康。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，新埔鎮的YouBike規劃了內思高工、新埔鎮公所、新埔國中、褒忠亭義民廟、文山社區活動中心、照門里集會所、中正路中正1街口、公2公園、文山路福祿3街口、福德街田新6街口共10個站點，共有90台YouBike2. 0、10台YouBike2.0E（電輔車）新增到新埔上路。

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縣府交旅處鼓勵在地或往返竹北、湖口的學生、上班族踴躍騎乘Youbike通勤、通學或購物，既減碳又運動。外地遊客則可騎乘YouBike2.0E到新埔走訪當地的「3街6巷9宗祠」 ，並嚐嚐新埔粄條的滋味。

陳盈州說，新竹縣目前已在竹北、竹東、新豐、湖口4鄉鎮啟用YouBike，短短2年已破180萬人次騎乘過。這次趁著YouBike進新埔，該處再度推出騎乘補助優惠，只要在8月31日以前使用YouBike在新竹縣內趴趴走的，前30分鐘都免費，但是同站借還且使用時間沒超過5分鐘的人，或是同卡號、同站還車再借的時間間隔少於15分鐘的人則不能補貼。

YouBike要進入新埔了，下週三起，如圖的新埔鎮公所等10個站點，就將有100輛車報到、上路。（記者黃美珠攝）

配合下週三YouBike要進新埔，縣府從當天起到8月31日為止，推出縣內157個站點租借YouBike2.0（左）或 YouBike2.0E（右電輔車），都可享前30分鐘免費的好康。（記者黃美珠攝）

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