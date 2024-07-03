國科會率團訪芬蘭及法國 推進量子科研國際合作

IQT Nordics量子科技國際會議，台灣由量子系統推動小組執行長張文豪（右1）作為代表，於會議論壇中說明國家量子計畫的執行策略。（國科會提供）

2024/07/03 19:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會近期派團出訪芬蘭與法國，針對2國的量子科研重鎮，展開相關訪問與跨國合作，不僅參與IQT Nordics量子科技國際會議，重申台灣半導體在未來相關產業鏈上不缺席，也借鏡法國量子科研新創環境，引入國內參考。

國科會表示，量子科技被視為未來重要的技術產業鏈之一，然單一國家難以擁有全面推進技術研發所需的全套資源和專業知識，因此，跨國攜手合作是必要的方式，而目前芬蘭與法國因具備活躍科研能量與新創生態環境，故促使其成為歐洲發展量子科技重鎮。

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國科會應芬蘭駐台商務辦事處邀請，由自然處長羅夢凡率領量子系統推動小組、國研院台灣半導體中心及工業技術研究院等單位與專家學者，在6月下旬至芬蘭參加IQT Nordics量子科技國際會議，並拜會法國量子科技相關科研機構及新創公司，盼促進台灣量子科研與國際接軌。

國科會稱，IQT Nordics量子科技國際會議，為歐洲重要量子科技產官學會議，超過50個與會單位，包含IBM、是德科技（Keysight）、極低溫系統Bluefors公司、及量子科技新創公司IQM、SemiQon等。

我國則由量子系統推動小組執行長張文豪作為代表，於會議論壇中說明國家量子計畫的執行策略，並強調台灣憑藉半導體製造與人才之優勢，將在未來全球量子科技產業中扮演不可或缺的角色。會議後芬蘭亦舉行台芬量子科技工作坊，藉由雙方專家深度交流，強化雙邊合作。

另也鑒於法國在光量子領域及半導體量子位元開發等領域上擁有領先地位及活躍的新創生態系，國科會此次出訪團亦前往當地，拜會法國量子技術研究機構，羅夢凡表示，法國公私協力與學研策略結盟共同建構資金與設備友善的新創生態系，因此當量子技術於學研單位發展至一定成熟度後，便容易順利落地，進而育成新創公司，此種做法值得台灣借鏡。

國科會6月下旬率台灣量子科技訪團，前往法國參訪重要的量子技術研究機構，有國科會自然處長羅夢凡（右10）、台灣駐法科技組長林靜怡（左3）與團員等人，與格勒諾布爾-阿爾卑斯大學校長Yassine Lakhnech（左8）、法國原子能暨替代能源署及法國國家科學研究中心等機構的主任們會面交流。（國科會提供）

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