新北市府聯合稽查5家寶寶游泳館 均不合格

新北市消保官會同體育、工務、消防及衛生局人員針對轄內5家寶寶游泳館業者聯合稽查，業者均有缺失。（新北市消保官提供）

2024/07/06 10:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府4月至5月間由消保官會同體育、工務、消防及衛生局人員針對轄內5家寶寶游泳館業者聯合稽查，發現2家業者未投保公共意外責任險，2家業者未完成建築物公共安全申報，1家業者消防安全設備不合格，5家業者中2家就販售課程部分不符合健身教練服務定型化契約規定，另外3家販售課堂券部分不符合商品（服務）禮券定型化契約規定，全數不合格。

消保官洪伯緯指出，聯合專案係針對業者「是否投保公共意外責任險」、「建築物公共安全申報」、「定型化契約條款」、「營業衛生」及「消防安全設備」等項目進行重點查核，雖然寶寶游泳館水池規模未達游泳池標準（具備25公尺水道或總面積達50平方公尺以上封閉型運動場地），惟考量業者招牌或廣告宣傳是以寶寶游泳為訴求，且現場均需穿戴泳圈，為確保寶寶相關安全，市府消保團隊將持續追蹤業者改善措施。

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洪伯緯指出，就公共意外責任險部分，請業者依目前新北市消費場所公共意外責任險類序六場所投保規定，以最低投保金額為每一個人身體傷亡600萬元、每一事故身體傷亡為1500萬元、每一事故財產損失300萬元、保險期間總保險金額為3800萬元保額投保，這次查核3家業者已符合上述保額規定，另2家業者不符部分則由體育局積極輔導改善，藉以保障消費者權益。

中央主管機關雖未針寶寶游泳館產業公告定型化契約應記載及不得記載事項，但為確保消費者權益，針對其中2家販售課程業者及另外3家販售多次課程卡業者分別請其依「健身教練服務定型化契約」及依「商品（服務）禮券定型化契約」規定，由體育局輔導業者改善相關收退費標準。

洪伯緯指出，這次查核其中2家業者因場地規模與營業方式需要進行公安申報與使用類組變更部分，將由工務局依建築法相關規定辦理，5家業者營業衛生不符合部分，已由衛生局依衛生法規輔導改善，1家業者消防安全設備不合格部分，由消防局依消防法等相關規定開立限期改善通知單，目前均已複查合格。

寶寶游泳館內均張貼相關公告及注意事項。（新北市消保官辦公室提供）

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