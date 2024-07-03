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路外停車場充電車位 桃園規劃BOT拚年底達1026格

桃園市政府積極推動公有路外停車場設電動車充電車位，希望年底破千，圖為府前停車場充電車位。（記者謝武雄攝）

桃園市政府積極推動公有路外停車場設電動車充電車位，希望年底破千，圖為府前停車場充電車位。（記者謝武雄攝）

2024/07/03 21:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部去年9月公告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，要求公有路外停車場充電停車位須達2%以上，目前桃園公有路外停車位約1萬9300格、充電車位僅428格，為此市府規劃以BOT方式委外經營，要求年底前建置598個充電車位，達到年底破千目標，至於充電收費大約是每度電9到12元不等。

交通局停車管理科長巫秀堅表示，路外停車格充電車位收費是以現行台電的「度」來計算，目前台電供電每度要5元，衡量裝設、拉線路的成本，規定慢充車位收費每度收費不超過9元，快充則是12元，未來停車場電動車充電收費，需報交通局核定。

巫秀堅說，BOT案權利金底價為1900萬元，得標廠商年底需完成充電車位建置，明年起可收費經營8年；另得標廠商至少建置慢充（7KW）充電車位400個、快充（25~60KW）充電車位112個、超快充（120KW）充電車位86個。

巫秀堅也以特斯拉MODEL3為例指出，其電池容量為60KWh，亦即須充60度電才能充飽電，目前慢充7KW約需8.5小時，適合月租車下班回家充電，使用超快充120KW，只要半個小時，假設快充功率為30KW，則需要2小時，但超快充、快充設備不僅建置成本高，也會影響額定容量，因此慢充與快充（含超快充）要求比率大約為2:1。

巫秀堅也提到，桃園市小客車數量約88萬輛，其中電動車約6100輛，因應2050淨零排放目標，預期2030年電動小客車市售佔比將達30％，電動車是未來趨勢，以特斯拉MODEL3公告資料，充飽電可跑608公里，以汽油每公升10公里計算，約需60公升汽油、以每公升30元計算約需1800元，但採慢充最貴不超過540元，僅汽油車3成費用，快充720元則是4成。

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