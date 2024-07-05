全國城鄉局處首長論壇高雄舉行 林欽榮：淨零與城市轉型重大契機

第20屆全國城鄉局處長論壇今在高雄登場，全台各縣市都市發展、城鄉發展局處首長齊聚一堂。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/05 14:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕第20屆全國城鄉局處長論壇今在高雄登場，全台各縣市都市發展、城鄉發展局處首長齊聚一堂，本次論壇以「2050 Net Zero City．邁向城鄉淨零之路」為主題，邀請局處首長、規劃界及學界專家學者及代表共襄盛舉，高市副市長林欽榮認為，這論壇會是淨零排碳與城市轉型重大契機。

今年論壇由中華民國都市計劃學會與高雄市政府共同舉辦，以「零碳城市治理－六都城市淨零路徑新挑戰」、「綠色城鄉轉型--因地制宜的淨零綠生活行動計畫」為子題，分別由成功大學都市計劃學系主任胡太山、高市都市發展局長吳文彥、國立高雄大學建築系教授曾梓峰、及臺北大學不動產與城鄉環境學系特聘教授洪鴻智，分別擔任主持人及引言人，並由各城鄉局處長共同擔任與談人，激盪更多的發想、更進一步的交流。

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林欽榮表示，藉由專業對談與經驗傳承，分享零碳城市治理經驗、交流綠色城鄉轉型心得，城鄉局處首長們所提供的寶貴見解和經驗，將幫助大家在各自的城市中，逐步實現淨零碳排與城鄉轉型的發展目標，本次論壇將是淨零碳排與城市轉型的重大契機，也期許城鄉局處首長論壇能持續舉辦。

吳文彥說明，非常高興來自各地的城鄉局處首長齊聚一堂，高雄近年積極推動的淨零學院、亞灣2.0計畫與社會住宅，未來將繼續致力於淨零碳排、產業轉型、數位轉型與公正轉型，並檢討20分鐘城市生活圈，回應當代永續、氣候變遷調適、淨零排放新政策挑戰。

高雄市政府也安排實地體驗行程，邀請參與嘉賓搭乘環狀輕軌，參訪亞灣2.0智慧科技創新園區以及愛河灣水岸風貌，共同見證高雄推動產業與城市轉型重要軌跡。

副市長林欽榮歡迎各縣市城鄉發展局處首長。（記者王榮祥翻攝）

高市都發局吳文彥引言。（記者王榮祥翻攝）

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