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台中中央球場特色路跑超多元 今換「 蠟筆小新」登場

2024全國首場「蠟筆小新」路跑台中登場。（圖由市府提供）

2024全國首場「蠟筆小新」路跑台中登場。（圖由市府提供）

2024/07/07 12:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推廣特色路跑運動，2024全國首場「蠟筆小新 FUN RUN」路跑今登場，包括日本知名經典卡通人物蠟筆小新、動感超人，以及向日葵班、春日部防衛的成員，與現場萬名跑者同歡，氣氛熱鬧歡樂。

運動局長李昱叡表示，台中中央球場緊鄰中央公園，是全國最大、台中首座萬坪的戶外運動專用場地，提供全年齡市民優質的運動環境，成功舉辦多場路跑，今年已累積逾10場優質又趣味十足的特色路跑在台中舉行，成功吸引跑者與親子家庭熱烈參與，帶動台中運動風氣。

主辦單位總經理余俊芳表示，這場趣味路跑採短程路線，適合闔家參與，感謝運動局支持，現場在中央球場內設有多位角色拍照打卡區，帶粉絲進入歡樂的童年回憶，提供難忘的互動體驗，另響應愛心公益，全統運動也特別將運動用品等物資捐贈公益團體，推廣全民運動與促進社會公益。

李昱叡指出，台中市政府推展特色路跑、短距離的形式，鼓勵市民不分老幼輕鬆加入運動行列，透過「海綿寶寶、哥吉拉、汪汪隊立大功、LINE FRIENDS」等熱門卡通角色元素，吸引親子家庭全家出動參與運動，走出戶外享受健康。

2024全國首場「 蠟筆小新 FUN RUN」路跑今在台中市中央球場登場。（圖由市府提供）

2024全國首場「 蠟筆小新 FUN RUN」路跑今在台中市中央球場登場。（圖由市府提供）

「 蠟筆小新 FUN RUN」路跑今登場，「春日部防衛隊」集結。（圖由市府提供）

「 蠟筆小新 FUN RUN」路跑今登場，「春日部防衛隊」集結。（圖由市府提供）

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