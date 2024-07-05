基隆舊正濱派出所變身咖啡廳 民眾爆料又是「最有利標」

基隆舊正濱派出所改造成咖啡廳，民眾爆料又是「最有利標」，且質疑業者背景不一般。（記者盧賢秀攝）

2024/07/05 14:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市舊正濱派出所變身為咖啡廳及手遊場景，民眾在網路爆料市府以800萬元委辦，又是一個「最有利標」，且廠商背景又是謝友友，一樓為咖啡工作坊違反規定。基隆市文化觀光局回應，該案係依政府採購法公開招標，經評選委員會評選出優勝廠商，過程合法絕無圖利特定人士，去年也申請使用用途變更，沒有違法。

林姓市民爆料，舊正濱派出所委辦案又是一件「最有利標」案，市府一年出800萬元，「請」廠商來開咖啡廳，並指該家廠商是去年12月才剛成立的新公司，資本額50萬，背後老板是二信退休員工，市府今年1月辦理開標，擊敗4家廠商得標，花800萬公帑，只到今年12月。

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林姓市民指出，前市長林右昌時代將舊正濱派出所改造成美侖美煥的遊客中心，規定1樓只能當遊客中心使用，營業場所必需設在2樓以上，地下室是停車用的停車格，不得用來營業，現放咖啡機的地方是停車格，難道不知道違法了嗎？

市府文化觀光局回應，依採購法公開招標，經評選委員會評選出優勝廠商，過程合法並絕無網傳涉圖利特定人士，希望以鼓勵態度看待在地青年回鄉創業。

同時，前觀銷處在去年10月已向都發處申請用途變更使用，2樓得作為旅遊服務中心附屬設施餐飲使用並經核准在案，各樓層策展及活動皆符合建築物使用規定。

委辦廠商為基隆在地青創咖啡，負責人在基隆在地從事咖啡產業多年，擁有CQI Q Arabica Grader 咖啡品質鑑定師等相關證照共20多張，擔任過國內精品咖啡豆評鑑等各項賽事評審，並獲得ITCE 2021 及ITCE 2023兩屆國際茶咖啡品鑑大會金質獎章，專業能力受社會各界肯定。

文觀局表示，未來將陸續舉辦多場策展及活動，包含節慶主題活動、咖啡手沖課程、咖啡烘豆體驗、咖啡拉花教學、專業產業課程、IP主題策展等，打造觀光景點。

基隆舊正濱派出所改造成咖啡廳，民眾質疑業者背景不一般。（記者盧賢秀攝）

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