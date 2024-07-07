超級秘境！ 隱藏版好美里水漾森林超夢幻

隱藏版的嘉義布袋好美里水漾森林美麗的湖光與倒影。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/07 13:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美里「水漾森林」經媒體報導與網紅競相宣傳後，吸引不少人前往造訪，好美社區發展協會理事長蔡信得最近發現鄰近還有一個人跡罕至的隱藏版水漾森林，如同平地版的忘憂森林，是個紓壓、放鬆的好地方。

蔡信得指出，好美里水漾森林是林業保育署嘉義分署所管轄的第1920號保安林，樹種以木麻黃為主，2018年823水災之後，造成保安林低漥區積水不退而形成秘境般的水漾森林，再經嘉義分署開溝導渠、並陸續種植水黃皮、土沉香、欖李、木麻黃等樹苗後，景致優雅、唯美浪漫，已成了網路嘉義布袋秘境熱門推薦景點。

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蔡信得表示，在大家耳熟能詳的水漾森林南側還有另一個隱藏版水漾森林，因為從產業道路進去沒有明顯的小徑，必須穿越比人高的雜草與倒伏的樹木，因而人跡罕至，這裡有美麗的湖光與倒影景色，尤其天上的雲朵映射在水面出現千變萬化的倒影，非常魔幻忘憂。

好美社區執行長鄭怡雯也說，這個隱藏版水漾森林真的好美好美，有綠意盎然的木麻黃森林，寧靜無波的湖泊，充滿詩情畫意的枯木，還有變化萬千的水中倒影，是個超好拍秘境美景，而當微風吹拂時整個人立即放空，愜意自在似神仙。

隱藏版的嘉義布袋好美里水漾森林如同平地版的忘憂森林。（記者蔡宗勳攝）

隱藏版的嘉義布袋好美里水漾森林景致如夢如幻。（記者蔡宗勳攝）

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