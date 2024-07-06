跟成人一樣高！澎湖漁民釣起42公斤大石斑

大石斑體長，跟成人一樣高。（飛暘88號提供）

2024/07/06 12:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖外海近來風雲密布，漁船作業困難，只能望著滿海小管財富興嘆！在這艱困的時刻，也傳來小確幸，「飛暘88號」漁船昨在花嶼西海域船釣，以小管為餌，經過半小時對峙，釣獲1尾重達42公斤的大石斑，意外發了一筆小財，也為現在緊張情勢，帶來些許喜悅。

專門經營船釣的飛暘88號，昨（5）日上午先前往花嶼西釣小管，當下午船釣的餌料，結果一下釣餌，就傳來強力的拉勁，怎麼拖也拖不上來，一度以為是吊底，在海底卡住礁石等重物，改用船隻拉力拖住，經過半小時的激烈搏鬥，終於將大石斑釣上岸，秤重達42公斤，讓釣獲的船長陳亮毅喜出望外，首次釣到大巨物，對於油錢不無小補，還小賺一筆意外之財。

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飛暘88號釣獲的大石斑為點帶石斑魚，體呈長橢圓形，側扁而粗壯，主要棲息於水質較混濁的沿岸礁區，亦常被發現於汽水域，棲息深度範圍為1-100公尺，以魚類及甲殼類為食，成魚通常為獨居，但在特定的繁殖季時可能會聚集成群，雌魚在25至30公分時成熟（約2至3歲），具性轉換，先雌後雄。

點帶石斑分布於印度-西太平洋區，西至非洲東岸、紅海，東至西太平洋，北至日本南部，南至澳洲。台灣北部、東北部、西部、南部、蘭嶼、綠島以及澎湖海域均有。在台灣屬於常見魚種，族群量普遍，為具經濟性之食用魚類，一般由拖網及一支釣捕獲，全年皆產。

飛暘88號在花嶼西以小管為餌，釣獲石斑大物。（飛暘88號提供）

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