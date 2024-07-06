為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

跟成人一樣高！澎湖漁民釣起42公斤大石斑

大石斑體長，跟成人一樣高。（飛暘88號提供）

大石斑體長，跟成人一樣高。（飛暘88號提供）

2024/07/06 12:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖外海近來風雲密布，漁船作業困難，只能望著滿海小管財富興嘆！在這艱困的時刻，也傳來小確幸，「飛暘88號」漁船昨在花嶼西海域船釣，以小管為餌，經過半小時對峙，釣獲1尾重達42公斤的大石斑，意外發了一筆小財，也為現在緊張情勢，帶來些許喜悅。

專門經營船釣的飛暘88號，昨（5）日上午先前往花嶼西釣小管，當下午船釣的餌料，結果一下釣餌，就傳來強力的拉勁，怎麼拖也拖不上來，一度以為是吊底，在海底卡住礁石等重物，改用船隻拉力拖住，經過半小時的激烈搏鬥，終於將大石斑釣上岸，秤重達42公斤，讓釣獲的船長陳亮毅喜出望外，首次釣到大巨物，對於油錢不無小補，還小賺一筆意外之財。

飛暘88號釣獲的大石斑為點帶石斑魚，體呈長橢圓形，側扁而粗壯，主要棲息於水質較混濁的沿岸礁區，亦常被發現於汽水域，棲息深度範圍為1-100公尺，以魚類及甲殼類為食，成魚通常為獨居，但在特定的繁殖季時可能會聚集成群，雌魚在25至30公分時成熟（約2至3歲），具性轉換，先雌後雄。

點帶石斑分布於印度-西太平洋區，西至非洲東岸、紅海，東至西太平洋，北至日本南部，南至澳洲。台灣北部、東北部、西部、南部、蘭嶼、綠島以及澎湖海域均有。在台灣屬於常見魚種，族群量普遍，為具經濟性之食用魚類，一般由拖網及一支釣捕獲，全年皆產。

飛暘88號在花嶼西以小管為餌，釣獲石斑大物。（飛暘88號提供）

飛暘88號在花嶼西以小管為餌，釣獲石斑大物。（飛暘88號提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》味美「鱻」甜！石斑美容護膚 搭豆腐做1料理更均衡
2024/03/05 06:33

健康網》味美「鱻」甜！石斑美容護膚 搭豆腐做1料理更均衡
春節將至 基隆白鯧、石斑等漁獲漲1成
2024/01/19 05:30

春節將至 基隆白鯧、石斑等漁獲漲1成

全國電子夏日破盤滿額送冰箱！瘋搶超狂好禮
第3度用台灣食材奪金！張莛逵以屏東龍膽石斑揚威國際烹飪大賽
2024/01/18 19:26

第3度用台灣食材奪金！張莛逵以屏東龍膽石斑揚威國際烹飪大賽
澎湖率先推班班吃石斑奏效 養殖業者籲續推吃海鱺
2024/03/14 11:10

澎湖率先推班班吃石斑奏效 養殖業者籲續推吃海鱺
台北漁產公司：今年海鮮買氣更好 吳郭魚、石斑價漲約2成
2024/02/03 14:45

台北漁產公司：今年海鮮買氣更好 吳郭魚、石斑價漲約2成
竹市動物園啟動抗寒保暖機制 市府提醒農漁友加強作物防寒
2024/01/22 15:06

竹市動物園啟動抗寒保暖機制 市府提醒農漁友加強作物防寒
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播