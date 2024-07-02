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博愛座糾紛頻傳！ 卓榮泰：若大家認為是「我要坐」衝突會很大

行政院長卓榮泰上台接受立委質詢。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰上台接受立委質詢。（記者田裕華攝）

2024/07/02 16:59

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣近期頻傳大眾運輸工具讓座爭議，甚至衍生多起暴力衝突事件，立委關切衛福部日前預告將博愛座更名為「優先席」是否能實際改善現況？行政院長卓榮泰今（2）日表示，改名只是一個讓社會討論該現象的開始，若大家認為博愛座是「我要坐」，衝突就會很大。

立法院會今進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委林倩綺質詢時指出，近日博愛座衝突越演越烈，網路平台不斷出現言語、肢體衝突的文字敘述，加上照片或側錄影音的傳播，比例上大多是年長者斥責、拉扯年輕朋友。衛福部在6月28日預告要修法將博愛座更名為「優先席」是否能實際改善現況？

卓榮泰答詢說，改名也許只是一個讓社會討論這個現象的開始而已，要完全改善這個問題恐怕沒辦法那麼快。利用改名的討論，讓大家對於博愛座，真正的意義什麼嗎？是博愛座，還是優先座，又或是「我要坐」。

卓榮泰坦言，若大家認為博愛座是「我要坐」，那衝突就會很大，座位的設計應該是用來照顧需要的人，要如何判斷坐在這個位子上的人是需要的，也正在討論。

林倩綺續指，回溯「優先席」的英文本詞priority seat來避免爭議，但是否能立刻有成效？她認為，教育部、文化部責無旁貸，應該就當今社會的情緒、倫理與品德教育做進一步的宣導。

教育部長鄭英耀引述孟子所言：「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。」這是在許多學校中，從生活、情緒教育，教育部一直在強調的。很多時候，老不見得是老，可能身體也很健康，年輕人可能因爲工作疲累，也需要優先席。

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