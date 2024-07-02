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無人機登記逾4萬架 民航局：新興應用領域採專案審核

民航局邀集地方政府和警察單位，交換無人機管理意見。（民航局提供）

民航局邀集地方政府和警察單位，交換無人機管理意見。（民航局提供）

2024/07/02 17:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕國內無人機註冊總數超過4萬架，具活動申請資格的法人數超過740家。民航局今天（2日）舉辦座談會，與地方政府和警察局說明無人機群飛表演與活動注意事項，局長何淑萍說，無人機管理法規會逐步簡化，新興尚未成熟的應用領域，採專案審核方式。

據民航局統計，截至5月底，無人機註冊數超過4萬架，今年1到5月平均申請案件數達500餘件，而具活動申請資格的法人數超過740家，活動申請數量也逐年增加，顯示無人機應用需求趨勢上升。

民航局今天邀請地方政府與警政單位座談，針對無人機管理交換意見。何淑萍說，無人機科技發展快速，相關管理的法規設計，未來將逐步力求簡化，並在新興尚未成熟的應用領域如載貨物流，採取專案審核方式辦理。

為增進飛航作業及地面民眾與設施安全，民航局新增無人機群飛活動注意事項，並建議地方政府在政府採購群飛展演前，檢視是否完成無人機及群飛系統的資安檢測合格證明，並衡酌個案訂定資安等級。

民航局航站管理組分析無人機違規查處實務案例，若從檢舉影像或網站資料可明顯得知網站帳號所有人時，警察單位得函請當事人訪談，作為後續查處的重要紀錄。

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