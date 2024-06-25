中市交局與中捷：貼圖、廣播提醒 博愛座是給有需要的人

中市府交通局自行設計的公車博愛座貼圖圖卡，提醒民眾博愛座是給有需要的人坐。（市府提供）

2024/06/25 13:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕博愛座爭議不斷，外界掀起是否要廢博愛座聲音？對此，中市交通局及中捷公司表示，不會取消博愛座，而且依法不能廢除，已設計出溫馨卡通造型貼圖，請民眾讓座有需要的人來乘坐，中捷還會透過廣播提醒民眾。

台北市接連發生長輩要坐博愛座，與年輕人發生爭吵，無形中衍生出世代對立，外界已有廢掉博愛座的呼聲，而台中市交通局及中捷公司都表示，依法是不可能取消。

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交通局長葉昭甫表示，北市長輩與年輕人為博愛座爭吵只是個案，而「博愛」的定義本就很廣泛，也非止於銀髮族，為了讓民眾了解到博愛座是給有需要的人來坐，因此去年7月設計的「博愛座」貼紙，以人物造型圖卡說明「博愛座」適宜乘坐的對象，人物造型的心臟部位還貼上OK繃，以溫暖圖示關心「有需要的乘客」。

中捷公司則表示，依據「身心障礙者權益保障法」及「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規定，應優先讓坐給老弱婦孺，中捷在列車上設置博愛座及使用博愛座之名稱，未來若相關法令修正規範，公司將配合辦理。

中捷公司並表示，禮讓不限博愛座，所有座位均可讓座，因此，中捷已透過廣播提醒民眾「請發揮您的愛心，將座位優先禮讓給有需要的旅客」，未來也將持續推動禮讓文化，讓人情味成為中捷最美麗的風景。

另外，為體貼不好意思開口請他人讓座的旅客，中捷公司今年2月起推出「博愛貼紙」，有需要的旅客可至各車站詢問處索取，並貼於隨身包、胸前或上手臂等明顯識別處，也請一般旅客發現有張貼此款貼紙的旅客，可禮讓座位並多留意其狀況。

台中市公車博愛座貼紙，彰顯出是提供給有需要的人來坐，非限於長輩。（市府提供）

中捷公司在捷運列車貼上博愛座貼紙表達出給有需要的人來坐，不限定是銀髮族。（中捷公司提供）

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