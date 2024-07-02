六十石山腳白色翅膀乘風飛！ 縱谷大地藝術季富里4景點超好拍

富里鄉六十石山腳下的作品「白色飛翔」，風車連動翅膀可以拍動，讓人好想攜帶夢想一起起飛。（記者花孟璟攝）

2024/07/02 16:58

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一群鷺鷥乘風在縱谷綠色大地翱翔！這是位於富里六十石山山腳的地景藝術品「白色飛翔」，也是今年農村水保署「縱谷大地藝術季」在富里鄉的4件作品之一！富里鄉農會總幹事張素華今天說，0403地震後花蓮南區遊客大減，農會展售中心月營業額也砍了3分之2，希望藝術節吸引遊客到富里走走、直購在地農特產品。

暑假報到，農村水保署台東分署主辦2024縱谷大地藝術節，今年主題「萬物糧倉．大地慶典」活動昨在台東池上開幕式，共邀請12組國內外藝術家在台東鹿野、關山、池上及花蓮富里共4個縱谷鄉鎮，讓收割後的縱谷大地變身成戶外藝術展場。

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在池上隔壁的花蓮富里鄉，這次也納入藝術季活動，共4組作品展出，其中在六十石山山腳的大草坪斜坡有2組作品，來自屏東山地門的原住民藝術家雷恩作品《白色飛翔》規模相當大，數十隻白鷺鷥翅膀連動風車的機械構造，一陣陣夏日薰風吹來讓一大群白鳥翅膀鼓動振翅彷如正要起飛，風車嘎嘎的聲音就像孩子的笑聲，背景是縱谷收割後的大地，吸引遊客拍照「和鳥兒一起飛」畫面超迷人。

來自彰化秀水的陳先生帶全家到花東旅遊，在六十石山山腳為太太、孫女兒拍美照，直說「景色太美太壯闊」，拍照拍到手機都發燙仍停不下來，也沒有人擠人，覺得花蓮仍是非常適合旅遊，沒有太魯閣，也還有七星潭、六十石山、赤科山、林田山可以玩！

另一件為韓國藝術家李在孝以木頭打造的作品《0121-1110=124041》，像是美麗的畫框，將縱谷美景拍攝定格，因為數字拗口，被當地人取暱稱「六十石山的鏡子」！

通往富里鄉東里車站的大莊路右手邊，在舊鐵軌軌道旁也可看到藝術家賴冠仲作品《飄飄雲朵》，讓遊客忍不住擺出爬上梯子姿勢，伸手就能摸到軟綿綿的白雲；富里鄉永豐村前永豐糖廠「天賜糧源」旁廣闊稻田邊，作品「種子」特別用農具鋤頭打造，作品有人說像是蒲公英、楓香種子，也有民眾笑說「根本就是海膽，看了肚子都餓起來」，讓民眾大大發揮想像力。

富里農會總幹事張素華說，0403地震後3個月來，農會展售中心原本天天有遊覽車來買米、農產品，假日可到一天30萬營業額，但現在剩10萬元，砍了3分之2。她觀察許多遊客都是從南迴公路前來花東，不管是走看海的台11線公路、或是縱谷內台9線公路，最北到玉長公路繞一圈就回台東，富里鄉剛好就在途中，但這樣業績都只剩三分之一，玉里以北更慘，期盼蘇花、鐵路交通都能更穩定，才能讓遊客安心到花蓮玩。

台鐵舊東里車站月台南側草坪的「飄飄雲朵」，底下三隻梯子造型，彷彿伸手就能摸到雲朵。（記者花孟璟攝）

韓國藝術家李在孝作品《 0121-1110=124041，因名字不好記，當地人自己取名是「六十石山的鏡子」。（取自活動官網）

富里鄉永豐社區天賜糧源草坪上的縱谷大地藝術作品「種子」，是以鋤頭打造成類似蒲公英種子的外觀。（記者花孟璟攝）

富里鄉永豐社區天賜糧源草坪上的縱谷大地藝術作品「種子」，是以鋤頭打造成類似蒲公英種子的外觀。（記者花孟璟攝）

富里鄉農會羅山展售中心旁，富里福猩竹編藝術作品浸在波斯菊花海。（記者花孟璟攝）

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