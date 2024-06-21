日本老人拒絕被讓博愛座 定居台灣日本作家解析原因

「日本人的歐吉桑」表示，基本上日本人在電車上不太會禮讓座位給老人，因老人可能會拒絕，並解析2個原因，分別是日本人的不想給人添麻煩心態、年輕人憎恨老人等原因所致。（資料照）

2024/06/21 16:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期博愛座爭議頻傳，對此定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」表示，基本上日本人在電車上不太會禮讓座位給老人，因老人可能會拒絕，並解析原因，分別是日本人的不想給人添麻煩心態、年輕人憎恨老人所致，PO文後曝光引發許多網友討論。

臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」今發文提及，他數天前看到新聞報導比較日本和台灣博愛座的情況，其中引用1名網友分享，即日本地鐵有2名年輕女子坐著，前方站著的2名長輩則抓著把手，認為此景很驚奇，該原PO稱「因為在台灣沒看過。」這是一個美麗的故事，也是象徵日本現狀的一個很好的例子。

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「日本人的歐吉桑」接著說，基本上日本人在電車上不太會禮讓座位給老人，且坐博愛座的年輕人並不多，原因是年輕人不想承擔讓座的責任。他直言，「在日本讓座，真的是不容易，因為老人可能會拒絕被讓座」，而老人拒絕原因有2個，分別為老人自認還很健康、身體沒有問題，不需要讓座。

另1個原因是「日本人的心態」，日本人的行動原則為「不給別人添麻煩」，受到別人的體貼對待，就必須報恩的「報恩思想」。然而在電車上受到陌生人的親切熱情，下車後將不能報恩給本人，由於不能回報，老人從一開始就不敢接受這份好意。

「日本人的歐吉桑」提到，台灣人使用實際的語言跟行動跟別人做溝通，但日本人都是用「察覺」，即「讀空氣」方式與他人溝通。若老人希望別人讓座的話，很少會直接詢問做在博愛座的人，他坦言「最近台灣電車內糾紛一樣，直接罵坐在博愛座的人的光景，幾乎都沒有存在，至少我在日本從來沒有看過這種光景」。

「日本人的歐吉桑」指出，然而「不給老人禮讓座位的現象，也是現在日本擁有的一個可怕的狀況」。由於近幾年日本年輕人跟老人出現已經不能和好的嚴重的裂痕，現在日本年輕人幾乎沒有以前日本存在的敬老精神。不少年輕人開始仇恨老人，有些年輕人認為現在貧窮生活或者待遇都是老人害的。

「日本人的歐吉桑」最後說，所以日本年輕人不禮讓座位給老人，一方面看似美麗的故事（日本人的精神），另一方面反映日本年輕人對老人的又可怕又殘酷的價值感（失去敬老精神）。

「日本人的歐吉桑」表示，基本上日本人在電車上不太會禮讓座位給老人，因老人可能會拒絕，並解析2個原因，分別是日本人的不想給人添麻煩心態、年輕人憎恨老人等原因所致。（圖擷自「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん 」臉書粉專）

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