藍白凱道集會證明台灣是民主國家 賴清德：戰獨裁應去北京天安門

總統賴清德怒批在野黨若真正要反獨裁，應赴北京天安門向中國爭主權，而非在台灣的凱道「反綠不反共」。（記者羅國嘉攝）

2025/04/26 15:42

〔記者羅國嘉／基隆報導〕總統賴清德今（26）日前往基隆出席「與大武崙產業園區業者座談」，傾聽產業面對美國關稅的各種問題，針對國民黨與民眾黨下午於凱達格蘭大道舉辦的「反綠共戰獨裁」集會，賴清德說，這證明台灣是民主國家，在野黨若真正要戰獨裁，應赴北京天安門向中國爭主權。

針對藍白所發起的行動，賴清德提三點表示，第一，今天這個時候下著小雨，氣溫也有點低，很多民眾是從中南部長途跋涉而來。希望國民黨和民眾黨主辦單位要確實照顧民眾的健康，並且平平安安把他們帶回家。

請繼續往下閱讀...

第二，賴清德強調，在野黨不能夠「反綠不反共」，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方找對人。大家都很清楚，中國要併吞台灣，朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共。台灣不分朝野，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護台灣，捍衛中華民國。

賴清德認為，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門，至少到中國去見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望、民主自由、人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

第三，賴清德也提到，台灣民主得來不易，是許多世代犧牲奉獻換來的成果，朝野都應該要珍惜。而民主的真諦就是法治。朝野都應該要有共識，不分政黨，不論何人，只要犯法，都應該要支持司法單位依法嚴辦，勿枉勿縱，這才是人民需要的態度。

賴清德強調，不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，這對民主的傷害何其大。所以今天利用這個難得的時刻，特別呼籲在野黨跟執政黨共同合作，在台灣處於關鍵的時刻，團結一致，共同守護國家，維護民主，發展經濟，造福人民，這樣才有可能得到人民的支持。

總統賴清德（右）微笑伸手向基隆市長謝國樑（左）握手。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法