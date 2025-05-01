為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「申請入學第二階段審查資料上傳系統」 今日起開放

    大學申請入學第二階段審查資料上傳系統，今（1）日起開放。（取自大學甄選委員會官網）

    大學申請入學第二階段審查資料上傳系統，今（1）日起開放。（取自大學甄選委員會官網）

    2025/05/01 09:42

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學第二階段審查資料上傳系統，今（1）日起開放。大學甄選入學委員會提醒，考生務必於正式系統內，依申請的大學校系規定之截止日以前，完成審查資料上傳作業。

    甄選委員會說明，通過第一階段篩選之考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至甄選委員會，由於課程學習成果、多元表現得使用學習歷程中央資料庫資料，考生登入系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

    考生若為高三應屆畢業生，且學習歷程中央資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統內原則會呈現第1至第5學期之修課紀錄、第1至第6學期之課程學期成果及多元表現，若第5學期修課紀錄及第5至第6學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生除應儘速向就讀學校反映外，仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認作業，避免延誤自身第二階段甄試權益。

    另，因「專業群」班別（範疇包括各專業群科、綜合高中專門學程、實用技能學程）之應屆畢業生，其高三「課程學習成果」、「多元表現」之學習歷程檔案於今年5月底才完成提交，故此類考生審查資料繳交方式，若選擇「勾選上傳」者，僅提供檢視及勾選第1至第4學期之學習歷程檔案；若欲繳交包含高三之學習歷程檔案者，則須選擇繳交方式為「自行上傳PDF檔」，自行將第1至第6學期之學習歷程檔案製作成PDF檔案上傳。

    甄選委員會特別提醒，重考生如為109學年以前畢業、非適用12年國教課綱、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播