「申請入學第二階段審查資料上傳系統」 今日起開放

大學申請入學第二階段審查資料上傳系統，今（1）日起開放。（取自大學甄選委員會官網）

2025/05/01 09:42

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學第二階段審查資料上傳系統，今（1）日起開放。大學甄選入學委員會提醒，考生務必於正式系統內，依申請的大學校系規定之截止日以前，完成審查資料上傳作業。

甄選委員會說明，通過第一階段篩選之考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至甄選委員會，由於課程學習成果、多元表現得使用學習歷程中央資料庫資料，考生登入系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

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考生若為高三應屆畢業生，且學習歷程中央資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統內原則會呈現第1至第5學期之修課紀錄、第1至第6學期之課程學期成果及多元表現，若第5學期修課紀錄及第5至第6學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生除應儘速向就讀學校反映外，仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認作業，避免延誤自身第二階段甄試權益。

另，因「專業群」班別（範疇包括各專業群科、綜合高中專門學程、實用技能學程）之應屆畢業生，其高三「課程學習成果」、「多元表現」之學習歷程檔案於今年5月底才完成提交，故此類考生審查資料繳交方式，若選擇「勾選上傳」者，僅提供檢視及勾選第1至第4學期之學習歷程檔案；若欲繳交包含高三之學習歷程檔案者，則須選擇繳交方式為「自行上傳PDF檔」，自行將第1至第6學期之學習歷程檔案製作成PDF檔案上傳。

甄選委員會特別提醒，重考生如為109學年以前畢業、非適用12年國教課綱、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

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