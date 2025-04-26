江和樹作秀爆料 四叉貓曝小草群組怨：票都沒了還得去凱道站5小時......

江和樹爆台中有人違法賣毛小孩肉品，連石虎肉都買得到。（資料照，記者蘇孟娟攝）

2025/04/26 15:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕正逢426國民黨攜手民眾黨舉行「戰獨裁」凱道遊行前夕，民眾黨議員江和樹質詢時爆料不肖人士賣貓犬肉、石虎肉，導致原本即將啟動聯合收網的查緝行動功虧一簣。對此，網紅四叉貓爆料，連民眾黨內部群組都出現不滿聲音。

民眾黨籍台中市議員江和樹25日質詢揭露有不肖人士疑販售貓犬肉、石虎肉。新竹縣流浪動物珍愛協會發文痛批，江和樹為了打造個人「熱心動保」的政治形象，在明知查緝行動尚處於偵查不公開階段的情況下，擅自將協會提供的資料、影像對外公開，違法違規，導致全台查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失，並讓參與查緝的人員面臨人身安全風險。

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對此，四叉貓今日在Threads上PO文表示，江和樹這起「石虎事件」連在小草群組內都出現抱怨的聲音，「連票都被江和樹弄沒了還得去凱道站5小時」，四叉貓並PO出群組對話紀錄佐證。

四叉貓表示，他並沒有要幫石虎事件的動保團體講話，因為會跟江和樹合作的人，基本的判斷力就有問題。對於小草群組內還有人說，江和樹說私下和四叉貓很熟，有講好彼此搏點聲量，四叉貓也嚴正澄清：「我只能說這種造謠的行為很噁心。」

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