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花蓮強震》驚悚視角曝光！巨量落石近在咫尺 及時躲明隧道保命

駕駛目睹明隧道外土石崩落，隨後塵土瀰漫至擋風玻璃，導致車內漆黑一片、伸手不見五指。（圖擷取自YouTube，本報合成）

駕駛目睹明隧道外土石崩落，隨後塵土瀰漫至擋風玻璃，導致車內漆黑一片、伸手不見五指。（圖擷取自YouTube，本報合成）

2024/04/09 08:33

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣外海4月3日發生規模7.2地震，強震造成13死、6失聯、1146傷。臉書社團「爆廢1公社」、YouTube頻道「記者爆料網」貼出一段行車記錄器影片，駕駛在行駛於台8線時遭遇強震，當機立斷將車開往明隧道內躲避，而行車記錄器拍到隧道外大量石塊崩落，最後塵土將車窗掩蔽，直擊地震山崩的第一視角十分驚悚。

影片內容顯示，駕駛在經過台8線九曲洞隧道後手機收到國家級警報，隨後強震襲來，正當車內兩人確認是地震時，突有落石砸中車體發出巨大聲響，車內兩人嚇得大叫「哇靠」，隨即將車子開往前方明隧道內躲避。車內兩人表示：「我們趕快先躲到這裡」、「哇差點GG」。

於此同時，隧道外落石不斷崩塌，大量碎石與被打落的樹葉樹枝不斷落下，部份小碎食甚至不斷往擋風玻璃彈，場面十分驚悚。隨著塵土飛揚，汽車擋風玻璃逐漸被塵土掩蓋，車內兩人頓時伸手不見五指，車內男子也說：「完了，我們要救援了。」

許多網友留言表示：「你們好鎮定，我直接嚇爛。」、「整個雞皮疙瘩，如果是我可能在車上已嚇到哭。」、「這一刻......應該有看見人生跑馬燈......」、「你們也是很猛，超級淡定！」、「佩服兩位的冷靜，看著眼前越來越黑我應該瞬間崩潰......」、「真的運氣好命大，沒在隧道裡一定會GG。」

由於影片中曾有一名機車騎士從對向行駛而來，與駕駛擦身而過，許多網友也擔心地震當下騎士是否安好：「希望剛剛那個騎士沒事。」、「希望騎士也剛好躲在車子剛剛經過的隧道。」、「在隧道裡都這麼可怕了，願那位騎士平安。」、「騎士還在嗎？真心為騎士祈禱。」

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