為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

花蓮強震》巨石、深水、餘震......砂卡礑搜救遇阻 0.85K處飄異味

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索。（花蓮縣消防局提供）

2024/04/08 16:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索，也調度重機具挖掘機前往，但挖掘機中途遇到二層樓高巨石，一旁又有大水窟，前進困難；而中和礦區的搜索進度也不斷遇到餘震落石，前進困難。

花蓮特搜大隊長簡弘丞說，搜救隊員研判尚有5人在砂卡礑步道，其中原本傳出在1.5K處五間屋的澳洲籍新加坡夫妻，經第一梯次7人3犬上午在現場2處崩壁搜找，未發現任何蛛絲馬跡，擴大至前方700米處崩壁搜索也未果，不過人員回程發現0.85K處有明顯味道，初步搜找雖沒有下文，但懷疑是罹難者或動物屍體。

強震發生至今仍有6人列失蹤，砂卡礑步道原本有游姓1家5口，現已在步道0.5K處已找到2具遺體，但2人被壓在巨石下，已無生命跡象也無法確認身份，星國夫妻經調閱觀光巴士行車紀錄器，懷疑也在步道失聯，距腳程評估應在步道1.5K五間屋處，砂卡礑成搜救熱區。

另1組6人循水路跟著怪手挺進0.5K處，簡弘丞說，目前已挺進距0.5K前100米，途中卻遇到難題，因為有個高達2層樓高的石塊須突破，且一旁還有深潭，怪手過不去，正討論克服的方法，若採繞路方式也得審慎評估，搜索會持續到今天天黑為止才撤退。

另名在V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，空勤人員曾數次出動直升機挺入災區尋找蕭男，卻頻因天候不佳無法推動搜索進度，救難人員調用大型重機具挺入山區救援，今天好不容易從原路推進700米處，但餘震頻繁，沿途邊坡在1小時內發生4次坍塌，考量安全疑慮不得不先撤退，待危機解除才會繼續救援任務。

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前懷疑仍有五人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前懷疑仍有五人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑搜救。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑搜救。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局今天前往V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，但現場落石不斷。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局今天前往V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，但現場落石不斷。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局今天前往V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，但現場落石不斷。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局今天前往V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，但現場落石不斷。（花蓮縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮強震》21歲胡女、游家5口都是新北人 侯友宜：絕對不會放棄
2024/04/06 22:27

花蓮強震》21歲胡女、游家5口都是新北人 侯友宜：絕對不會放棄
花蓮強震》21歲胡姓女子獨遊砂卡礑遇難 父母奔殯儀館看愛女
2024/04/06 20:05

花蓮強震》21歲胡姓女子獨遊砂卡礑遇難 父母奔殯儀館看愛女

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
花蓮強震》砂卡礑尋獲第3具遺體 身分是21歲胡姓女子
2024/04/06 13:46

花蓮強震》砂卡礑尋獲第3具遺體 身分是21歲胡姓女子
花蓮強震》持續找尋6名失聯者 重機具將前進太魯閣砂卡礑
2024/04/06 10:44

花蓮強震》持續找尋6名失聯者 重機具將前進太魯閣砂卡礑

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播