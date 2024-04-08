花蓮強震》巨石、深水、餘震......砂卡礑搜救遇阻 0.85K處飄異味

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索。（花蓮縣消防局提供）

2024/04/08 16:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索，也調度重機具挖掘機前往，但挖掘機中途遇到二層樓高巨石，一旁又有大水窟，前進困難；而中和礦區的搜索進度也不斷遇到餘震落石，前進困難。

花蓮特搜大隊長簡弘丞說，搜救隊員研判尚有5人在砂卡礑步道，其中原本傳出在1.5K處五間屋的澳洲籍新加坡夫妻，經第一梯次7人3犬上午在現場2處崩壁搜找，未發現任何蛛絲馬跡，擴大至前方700米處崩壁搜索也未果，不過人員回程發現0.85K處有明顯味道，初步搜找雖沒有下文，但懷疑是罹難者或動物屍體。

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強震發生至今仍有6人列失蹤，砂卡礑步道原本有游姓1家5口，現已在步道0.5K處已找到2具遺體，但2人被壓在巨石下，已無生命跡象也無法確認身份，星國夫妻經調閱觀光巴士行車紀錄器，懷疑也在步道失聯，距腳程評估應在步道1.5K五間屋處，砂卡礑成搜救熱區。

另1組6人循水路跟著怪手挺進0.5K處，簡弘丞說，目前已挺進距0.5K前100米，途中卻遇到難題，因為有個高達2層樓高的石塊須突破，且一旁還有深潭，怪手過不去，正討論克服的方法，若採繞路方式也得審慎評估，搜索會持續到今天天黑為止才撤退。

另名在V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，空勤人員曾數次出動直升機挺入災區尋找蕭男，卻頻因天候不佳無法推動搜索進度，救難人員調用大型重機具挺入山區救援，今天好不容易從原路推進700米處，但餘震頻繁，沿途邊坡在1小時內發生4次坍塌，考量安全疑慮不得不先撤退，待危機解除才會繼續救援任務。

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前懷疑仍有五人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑熱區加強搜索。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今早繼續前進砂卡礑搜救。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局今天前往V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，但現場落石不斷。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局今天前往V型峽谷中和礦區失聯的蕭姓男子，但現場落石不斷。（花蓮縣消防局提供）

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