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深坑地下停車場發現蒙面人「作案」！「丟包」過程全都錄被笑翻！

男子帶家庭垃圾到公共停車場丟棄，為避免被認出，竟戴頭套遮面，仍被依車號查出身分。（摘自監視器畫面）

男子帶家庭垃圾到公共停車場丟棄，為避免被認出，竟戴頭套遮面，仍被依車號查出身分。（摘自監視器畫面）

2024/07/26 10:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深坑區文化街兒童遊戲公園地下停車場，日前發現有台北市民眾夜間開車跨區到場內垃圾桶違法「丟包」垃圾事件，最誇張的是該民眾怕被認出身分，竟然頭戴蒙面頭套，「作案」過程不到10秒，自以為神不知鬼不覺，但過程和車號卻被場內監視器全紀錄，畫面令停車場人員及社區里長既好氣、又好笑，目前深坑清潔隊已根據車號通知車主出面說明，將依法開罰6千元，要讓蒙面人留下深刻教訓。

深坑里長黃建強表示，文化街、平埔街口兒童遊樂場鄰近深坑老街，平假日都有很多民眾停車到老街消費，清潔隊為方便遊客，在地下停車場內設有垃圾桶，不料卻成為不肖人士亂丟家庭垃圾的目標，以往就曾發生過大學生騎機車到遊戲公園旁，拿垃圾進地下室丟棄，結果還沒回家，清潔隊就依場內外監視器連結畫面，依車號打電話給家長告知要開罰。

他指出，這次的垃圾「丟包」最誇張，有民眾16日晚上11點多開著舊款深色豐田可樂娜轎車到遊戲公園地下停車場內，車子停在垃圾桶旁，只見頭戴搶劫案歹徒式蒙面頭套、只露出一雙眼睛的車主，匆匆打開車門，從後車廂拿出一大包垃圾丟在垃圾桶旁後，馬上轉身上車離開，根據進出場紀錄，過程不到3分鐘，「作案」的俐落身手令人嘆為觀止。

黃建強說，當事人的作案手法顯然把大家當「塑膠」，以為戴上頭套就能抹去所有證據；據停車場人員表示，當天當事人剛要下車丟包時，若早個3秒鐘，就會撞見走上一旁樓梯間的停車場女職員，要是當下遇見他頭戴「作案」頭套，不嚇出心臟病來才怪！

里辦公室和清潔隊人員看到監視帶都覺得既好氣又好笑，已經循線查出車主家住台北市文山區的萬芳社區，通知他前來說明，並將依法處以6千元罰款，也呼籲大家不要再把家庭垃圾丟在公用垃圾桶。

蒙面男子從後車廂拿出垃圾丟包後快閃，未料行動全被監視器紀錄。（摘自監視器畫面）

蒙面男子從後車廂拿出垃圾丟包後快閃，未料行動全被監視器紀錄。（摘自監視器畫面）

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