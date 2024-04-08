花蓮強震》攀巨石跨越百米深河谷！希臘女婿生智救10人 前外交官蔡爾晄還原現場

希臘籍台灣女婿貝迪瑞（Dimitris Belbas）（左），憶起強震情景紅了眼眶，數度哽咽。（民眾提供）

2024/04/08 19:23

〔記者楊堯茹／台北報導〕花蓮近海3日早上發生芮氏規模7.2強震，前駐紐西蘭代表蔡爾晄的大女婿貝迪瑞（Dimitris Belbas）救出受困白楊隧道的10名旅客，成為震災英雄。蔡爾晄特別撰文還原女婿救援現場，他感性分享道，家人受困隧道當時，帶著三個小孩的林姓夫婦慷慨拿出餅乾、礦泉水與大家分享，見證台灣最可貴的善良人性。

蔡爾晄1日帶著一家九口來到花蓮太魯閣國家公園旅遊，他的妻子、大女兒及大女婿貝迪瑞3日一早出發白楊步道步行，就在走出隧道口那刻開始天搖地動，眼前山壁坍方，貝迪瑞隨即將家人拉回隧道內，同時隧道另一端也傳來落石聲響。

請繼續往下閱讀...

蔡爾晄說明，除了三位家人，另有抵達終點水簾洞附近的林姓一家五口，推車中的幼兒僅兩歲；震後約莫一小時後，貝迪瑞見落石稍歇，便協助林姓一家走進隧道躲避，加上在觀景台上來自台南的三位女士，共11人等待救援。三位女士見到他的妻子滿臉灰塵，拿出口罩讓她戴上防塵，林姓夫婦帶著較多飲用水及餅乾，慷慨與大家分享，「患難中仍不吝分享是人性光輝及善良一面」，在此次震災見證了台灣最可貴的人性。

他接著表示，下午三時許，貝迪瑞意識到救難隊當天可能無法趕到，走回程隧道口查看發現，須跨過兩處坍方才能自行脫困，崩塌處下方是一百多公尺深的河谷。貝迪瑞嘗試跨過後，70歲的妻子勤做瑜伽、身手矯健，自認也能跨越一層樓高的巨石堆，三位女士也因此決定跟進，貝迪瑞隨即找了二個廢棄的竹梯，綑綁一起，方便大家爬上石堆，另找些塑膠管，枝幹等以供支撐使用，貝迪瑞引導大女兒、妻子及三位女性慢慢跨越，並囑不要往下看。

「白衣天使從天而降」 女婿返險地再救林姓全家人

他說，六人經過半小時順利脫困，大女兒直奔天祥派出所求援，貝迪瑞則返回飯店報平安，之後便與派出所值班的李副所長文光、警員曾慈軒及適在派出所待命的太魯閣公園管理處管理員劉振輝等三人，返回白楊步道1.7公里處，帶著繩索營救因抱著孩子、不便攀越巨石脫困的林姓一家人，「林家人看到貝迪瑞帶人趕回救援時，看到他的白上衣那一剎那，如同看見白衣天使從天而降。」

蔡爾晄回憶道，貝迪瑞震後趁手機還有訊號，傳訊請友人與在飯店的家人報平安，讓他們放下心中的大石頭；劫後餘生的11人當晚一起吃飯，說到當天經歷都熱淚迎光，林先生更稱女婿是「希臘派來的救命天使」。

花蓮強震後聯外道路中斷，他特別提到，太魯閣晶英酒店在強震後旋即宣布停止接客5天，讓原有住客免費住宿，之後甚至連食材費用都免去，對於因震災而無處住宿的遊客及搜救人員，亦讓他們在酒店的大廳內沙發過夜，並提供棉被使用，不至受風寒之苦，稱之為「六星級」的酒店亦不為過。

前駐格瑞那達國代表姜禮尚聽聞好同事的經歷，他也撰文表示，知悉老友全家熱心助人，甚為欽佩感動，女兒們都有成就及幸福的圓滿家庭，有善心有義有德的人必有後福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法