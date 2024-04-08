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花蓮強震》王國材：台8線4/10搶通、蘇花將另鋪設便橋供大型車行駛

王國材說明花蓮聯外交通復原進度。（記者陳彥廷攝）

王國材說明花蓮聯外交通復原進度。（記者陳彥廷攝）

2024/04/08 17:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕4月3日花蓮大震造成蘇花公路柔腸寸斷，其中由北側通行節點的下清水橋因震落土石擊損崩塌，公路局在「前輩」的指導下，將已廢棄半世紀的老橋補強後重啟，雖僅單線通車，但已如同接起蘇花公路命脈，交通部長王國材今天進一步表示，由於單向通車仍不敷需求，現已在舊橋外側以貨櫃工法進行臨時便橋的鋪設，以利雙向通車。

王國材今天應立法院交通委員會之邀，前往東港大鵬灣進行現勘，會後受訪時媒體詢問有關大震後交通復原的情形。王國材表示，4月3日、4日鐵公路由北入花蓮的交通全斷，台鐵4月4日搶通鐵路，但因台9線下清水橋仍斷，因此滯留在機場及花蓮的民眾先透過鐵路通行，交通部並啟動蘇澳、花蓮海運接接駁，就是人搭火車，車子由輪船運送的方式輸送。

王國材指出，公路部分因台9線及台8線部分是嚴重受損，更不幸的是屬於北側節點的下清水橋也因震而整個毀損，最初評估需要到年底才有辦法搶通，本來非常頭痛，所幸經過公路局同仁和老公路人詢問下，得知在山邊還有1條舊橋，所以請同仁去評估，果然在山邊發現被埋沒的舊橋，該橋自1932年施作，並於1971年左右廢棄，至少廢棄半世紀。

王國材說，同仁評估後，發現這個舊橋是可以通行的，經結構檢查也相當完整，只有鋪面破損，因此當下決議利用舊橋結構，鋪了12米的鋼軌再鋪上鋪面，在4月6日晚上6點通車。

這對蘇花來說是非常重要的通行節點，雖然只有單向，但至少車輛已可以通行，因大車、重車也有需求，所以現在用貨櫃工法在臨時便橋旁再搭建另一座臨時便橋，儘速達到雙向通行功能。他也重申整個下清水橋重建及便道會同步進行，最快年底完工。

王國材表示，這次震後受損也相當嚴重的台8線東段，即太魯閣西進處的路段，預計也會在4月10日搶通，台8接14甲接國6通行，或是往北再到宜蘭皆可，大、重車就能以此通行，雖然短期內會繞比較遠，但會比通行南迴短非常多。

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