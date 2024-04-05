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花蓮強震》在地名產店老闆發送千份點心 感慨街上已看不到觀光客

花蓮洄瀾薯道老闆劉瑞祺（右）與兒子在地震後，陸續到殯儀館、消防局及公益團體等發送點心和便當，希望能盡一分心力。（記者許麗娟攝）

花蓮洄瀾薯道老闆劉瑞祺（右）與兒子在地震後，陸續到殯儀館、消防局及公益團體等發送點心和便當，希望能盡一分心力。（記者許麗娟攝）

2024/04/05 20:00

〔記者許麗娟／花蓮報導〕403強震重創花蓮，不僅外地人為花蓮送暖，當地業者也竭盡心力送放物資，花蓮洄瀾薯道老闆劉瑞祺，今天到殯儀館送點心給受難家屬和志工，他感慨說，這次清明連假所有名產店生意都掉了九成以上，現在花蓮街上，已看不到觀光客了。

劉瑞祺說，這麼嚴重的天災發生後，第一時間就知道外面的資源沒有辦法馬上進來，身為在地人更要彼此關懷幫助，自己雖然是經營名產店，但也能提供一些點心給受災戶和救難大隊盡一分心力。

他事先與花蓮市公所聯繫，得知已有很多物資送到災民手上，對方建議可送給消防局、外縣市來的救難大隊，甚至殯儀館、花蓮善牧中心、公益團體或家扶中心、花蓮老人關懷協會等，因為地震發生後，很多原本的弱勢團體因為物資轉移而更需要關懷，所以他特別準備了1000份點心到這些地方發送，昨早也送了100個便當給消防局。

談及地震，劉瑞祺希望花蓮的好山好水不要再有這些災難了，也希望災後有更多觀光客再回到花蓮來，這次清明節連假，包括他們在內很多店的生意都掉了九成以上，非常希望蘇花公路能夠盡快修復，看到公路柔腸寸斷，也希望政府可以給花蓮人最希望的高速公路，不只是為了經濟、觀光，也為了給花蓮人一條安全回家的路。

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