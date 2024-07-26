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圖輯》不只沿海鄉鎮 彰化民眾上班遭遇嚴重淹水、道路受阻

今上午王惠美於臉書發文稱「有零星路段仍積水」，引發網友強烈不滿，在「彰化人大小事」等臉書社團也都可看到網友陸續回報淹水以及道路受阻的災情，引發民眾群起砲轟縣長。（圖擷自臉書）

今上午王惠美於臉書發文稱「有零星路段仍積水」，引發網友強烈不滿，在「彰化人大小事」等臉書社團也都可看到網友陸續回報淹水以及道路受阻的災情，引發民眾群起砲轟縣長。（圖擷自臉書）

2024/07/26 10:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風持續遠離，彰化今日正常上班上課，昨晚起網友持續在臉書上回報災情及砲轟，質疑當地仍有多處淹水災情，要如何出門上班。今上午彰化縣長王惠美於臉書發文稱「有零星路段仍積水」，引發網友強烈不滿，在「彰化人大小事」、「二林人的大小事」等臉書社團也都可看到網友陸續回報多個鄉鎮都有淹水以及道路受阻的災情。

凱米颱風帶來強風豪雨，彰化不少鄉鎮仍飽受淹水之苦，不過彰化縣長王惠美昨晚宣布今日上班上課，讓不少網友自昨晚起就不斷接力抱怨，持續到今上午在社群上仍可不斷看到網友分享當地災情。不料王惠美今上午7點卻發文稱「有零星路段仍積水」，要民眾「上班行車請注意安全」，引發民眾持續砲轟。

據悉，包含竹塘鄉、大城鄉、芳苑鄉、二林鎮等鄉鎮自昨日起都嚴重淹水，縣議員洪子超透露已向縣長陳情，卻得到「再討論看看」答案。而除了上述鄉鎮，颱風尾也造成鹿港、和美多處淹水，縣議員賴清美今早到和美、伸港與線西等鄉鎮勘災，也發現不少地方淹水仍未退，且還有風雨，怒轟縣政府不知苦民所苦。

目前在王惠美的臉書底下以及地方的臉書社團也都可看到，網友不斷當地回報淹水以及道路受阻的災情，包含二林、埔鹽、鹿港、秀水、大村、和美、花壇都可看到嚴重淹水或是道路受阻的情況，有些民眾甚至半路受困、汽機車被淹，民怨在網路上持續沸騰中。

許多網友紛紛貼出王惠美過去參加水上活動的畫面，並譏諷這是「彰化最新交通工具」，自嘲大家只能游泳上班。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

許多網友紛紛貼出王惠美過去參加水上活動的畫面，並譏諷這是「彰化最新交通工具」，自嘲大家只能游泳上班。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾向彰化縣長王惠美喊話，指屋外水鄉澤國，無法通行，難道要搭船上班？（圖擷自臉書）

民眾向彰化縣長王惠美喊話，指屋外水鄉澤國，無法通行，難道要搭船上班？（圖擷自臉書）

二林民眾質疑，「上班的路在哪？」（圖擷自臉書「二林人的大小事」）

二林民眾質疑，「上班的路在哪？」（圖擷自臉書「二林人的大小事」）

今上午王惠美於臉書發文稱「有零星路段仍積水」，引發網友強烈不滿，在「彰化人大小事」、「二林人的大小事」等臉書社團也都可看到網友陸續回報淹水以及道路受阻的災情，引發民眾群起砲轟縣長。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

今上午王惠美於臉書發文稱「有零星路段仍積水」，引發網友強烈不滿，在「彰化人大小事」、「二林人的大小事」等臉書社團也都可看到網友陸續回報淹水以及道路受阻的災情，引發民眾群起砲轟縣長。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

有民眾指出，騎車行經大村鄉不慎掉進農田灌溉水溝。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

有民眾指出，騎車行經大村鄉不慎掉進農田灌溉水溝。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

網友諷刺彰化縣長王惠美，稱「鹿港頂番婆可以派船了。」（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

網友諷刺彰化縣長王惠美，稱「鹿港頂番婆可以派船了。」（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，139多處路樹倒塌，難以通行。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，139多處路樹倒塌，難以通行。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，和美彰頂路淹水嚴重。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，和美彰頂路淹水嚴重。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，八卦山也有多處路樹倒塌，難以通行。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，八卦山也有多處路樹倒塌，難以通行。（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，秀水義興村外面淹水淹到看不到路，怎麽出門上班？（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

民眾回報，秀水義興村外面淹水淹到看不到路，怎麽出門上班？（圖擷自臉書「彰化人大小事」）

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