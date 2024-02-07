只有台中那盒肉驗出西布特羅 專家：須檢視採樣過程是否污染

台中市與食藥署於台糖同盒梅花肉片驗出西布特羅，農業部產銷履歷溯源送驗和台中檢體同場同時飼養豬隻，也就是同批號的梅花肉送驗為0檢出，專家表示，若有用藥，同批號肉品也會檢出，認為有必要重新檢視台中初始採樣封緘過程，看是否有可能受污染。（台中市提供）

2024/02/07 17:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中市與食藥署於台糖同盒梅花肉片驗出西布特羅分別為0.002ppm、0.001ppm，農業部產銷履歷溯源送驗和台中檢體同場同時飼養豬隻，也就是同批號的梅花肉送驗則是0檢出，有熟悉食安檢驗技術的資深專家表示，若有用藥，同批號肉品也會檢出，認為有必要重新檢視台中初始採樣封緘過程，看是否有可能受污染。

西布特羅為一種俗稱瘦肉精的乙型受體素，昂貴且難以取得，1公克就破百萬元，藥廠僅生產作為檢驗用的標準品，並無添加於動物飼料的商用品，對於這次台中市與食藥署在同盒台糖梅花肉片檢出微量西布特羅，有數十年經驗的食安檢驗技術的專家表示，若有用藥，同一批號的豬肉片也會檢出，該專家表示，就食藥署公布的資料照片顯示，台中提供的樣品是分切包裝過的肉片，跟原包裝梅花肉片有落差，甚至只用夾鏈袋包裝。

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該專家進一步指出，採樣有標準方法與流程，台中市應進一步說明，提供給食藥署的樣本是否為原樣本，也須詳細說明採樣過程，該專家表示，過去就曾發生過有人員採樣時，將樣品放置於地板上，該地板之前才焚燒過物品，導致樣品檢驗出現戴奧辛過量，或採樣使用不符規範容器，都可能導致最原始採樣污染，現在檢驗儀器都很靈敏，採樣人員若稍不注意，都可能在採樣過程造成污染，也因此檢出異常時，都必須仔細再回溯所有階段是否確實，也必須思考各種可能。

屏科大獸醫系主任林昭男表示，西布特羅非常昂貴，不可能用在豬隻上，也表示若有用藥，同批次肉品都會檢出，也表示因為同批肉品都是零檢出，可排除是藥物藥理產生類似作用，認為這次的情況確實奇特，需要進一步調查。

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