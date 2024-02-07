西布特羅比黃金貴！ 養豬協會：根本不可能用

台糖梅花肉片驗出有微量西布特羅。（圖由台中市食安處提供）

2024/02/07 16:24

首次上稿 13:18

更新時間 16:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中市與食藥署於台糖同盒梅花肉片驗出昂貴且難以取得的西布特羅（一種俗稱瘦肉精的乙型受體素）0.002ppm、0.001ppm，農業部產銷履歷溯源送驗和台中檢體同場同時飼養豬隻梅花肉送驗0檢出，中華民國養豬協會理事長潘連周直言，若真要用西布特羅，1隻豬要用到有效就要200克，「藥比整豬場的豬都貴，不可能用！」

請繼續往下閱讀...

台中市與食藥署在台糖同盒梅花肉片都有檢出微量西布特羅，農業部追查同批肉品都是0檢出，也檢驗台糖所有養豬場的豬隻毛髮、血清、飼料等也都是0檢出，潘連周今表示，檢驗到的數值都是儀器的臨界值，也表示該塊檢體已長期在台中實驗室，是否有受到汙染並不清楚，尤其同批號台糖梅花肉檢查都0檢出，僅台中那盒梅花肉片檢出極微量的西布特羅，認為這是單一事件外，也認為食藥署跟台中市府應該要去找出原因。

潘連周進一步指出，西布特羅的價格比黃金還貴，若真的有要用這種藥物，且用到有發揮效果，那至少1頭豬就要用200克，而依照目前市面上西布特羅的價格，等同花在那頭豬的藥錢就比那頭豬還貴，甚至「藥錢比整個豬場所有豬都貴！」而依昨日台灣毛豬拍賣價，1頭豬每公斤平均拍賣價格為90.17元，平均交易重量127公斤，1頭豬的交易價格約1萬1480元。

潘連周進一步指出，台糖是國營事業，藥錢首先就不可能用，再來這個是禁藥，台糖也不可能冒著商譽毀壞風險來用，最後裡面的養豬人員都是公務員，若有用會被記過革職判刑，因此絕對不可能冒此風險；潘連周說，近日豬價交易都很平穩，豬價也沒有下跌，買氣仍暢旺，代表國人都是相信台糖，也相信豬農不可能違法用西布特羅，他重申養豬協會的豬農非常自律，不可能違法使用瘦肉精。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法