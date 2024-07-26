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又滿了！凱米2天降300毫米大進補 鯉魚潭水庫蓄水率100％

凱米颱風來襲，24、25日兩天在集水區降下超過300毫米雨量，讓鯉魚潭水庫又滿了。（圖由鯉魚潭管理中心提供）

凱米颱風來襲，24、25日兩天在集水區降下超過300毫米雨量，讓鯉魚潭水庫又滿了。（圖由鯉魚潭管理中心提供）

2024/07/26 08:49

〔記者陳建志／台中報導〕供應苗栗、台中、北彰化民生用水的鯉魚潭水庫，去年10月11日當天蓄水跌破100%滿水位後，水庫水位持續下降，今年4月初蓄水率一度只剩32.6%，所幸從4月下旬起，鋒面接連在集水區降雨，讓水庫蓄水止跌回升，終於在相隔250天後，在6月17日蓄水率重回100%，並重現自由溢流美景，之後蓄水緩慢降低，最低時本月23日跌到剩97%，凱米颱風侵台2天就在集水區降下近300毫米的雨量，讓水庫猛升超過467萬噸，重新達300公尺滿水位，蓄水率100%。

鯉魚潭水庫蓄水在去年10月11日當天凌晨3點跌破100%滿水位且持續下探，3月底、4月初的春雨讓水庫進帳稍稍解渴，不過之後降雨又不明顯，讓水庫蓄水率持續減少，4月6日蓄水率一度只剩32.6%，所幸從4月24日起，集水區接連有明顯降雨，讓水位持續上升。

6月中上旬在梅雨持續降雨，讓水庫蓄水穩定增加， 終於在6月17日下午6點時，蓄水量達1億1550萬噸，蓄水率達100%，水庫水位在相隔250天後重回300公尺滿水位。

之後因降雨不明顯，加上要持續供應民生、灌溉用水，水庫水位在6月底時跌破100%，凱米颱風侵台前的23日，水庫水位299.25公尺，蓄水量1億1228萬噸，蓄水率剩97.21 %。

凱米颱風登陸後，24、25日兩天在鯉魚潭水庫集水區合計降下近300毫米的雨量，讓水庫蓄水猛升超過467萬噸，昨天晚間蓄水率重回100%滿水位，今天上午8點時，水庫蓄水量達1億1594萬噸，蓄水率100%，水庫水位達300公尺滿水位。

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