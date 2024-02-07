蔡易餘：不信豬農會用這麼貴的瘦肉精 仍支持台糖捍衛清白

民進黨立委陳亭妃（左）、蔡易餘（右）日前召開記者會呼籲台糖捍衛清白。蔡易餘今在民進黨中常會後受訪表示，西布特羅是非常昂貴的瘦肉精，很難相信會有豬農使用，他仍認為台糖應該積極捍衛清白。（資料照）

2024/02/07 17:16

〔記者陳昀／台北報導〕食藥署和台中市食安處今公布台糖梅花豬肉片複驗結果，驗出極微量的罕見瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），日前召開記者會呼籲台糖提告的民進黨立委陳亭妃、蔡易餘也被藍營批評。蔡易餘今在中常會後受訪表示，西布特羅是非常昂貴的瘦肉精，很難相信會有豬農使用，他仍認為台糖應該積極捍衛清白。

蔡易餘指出，2日台中市府發現台糖豬肉檢出西布特羅，當時他們擔心快過年了，要求中市府趕快將資料給食藥署完成複驗，在過年前查出答案，西布特羅是非常昂貴的瘦肉精，1公克要價115萬元，很難相信會有農民使用，台糖被指摘，當然應該積極捍衛公司權利，提告是一個方式。

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蔡易餘表示，中央已協助溯源，樣品包括豬隻的血清、飼料、毛髮等，298件就是檢不出，就是只有台中市政府發現的這一片肉驗出西布特羅，他們也不知道原因，就是希望年前完成溯源，近日食藥署、農委會擴大查驗的結果都是沒有，因此他仍認為台糖應該強烈捍衛自身權利，找出是在肉品屠宰、運送等過程哪個環節出錯，還是真的有使用？

蔡易餘表示，他不認為台糖公司會使用這麼昂貴的禁藥，還是認為台糖要用盡各種方式捍衛自己的清白，台糖負責調節台灣畜牧，扮演非常重要的角色，面臨信任危機更要努力捍衛清白，地方養豬產業都很忿忿不平，明明大家都沒在用怎麼會跑出來，完全無法理解。

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