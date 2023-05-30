瑪娃颱風長浪打壞公路 花蓮台11線56.7K路基流失50米

豐濱鄉台11線56.7K發生路基被瑪娃颱風長浪拍擊，造成綠帶及護欄流失，公路局、警方已派員到場，也將緊急調動塊狀護欄圍住，提醒民眾通行小心。（豐濱鄉公所提供）

2023/05/30 10:38

首次上稿 10:14

更新時間 10:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑪娃颱風還沒到卻已帶來長浪，台11線56.7K豐濱鄉接近港口村段，發生北上側的路基遭掏空56公尺，公路總局花蓮工務段長陳麗華說，上午8點已成立緊急應變中心，由於地點較遠，上午10點20分左右已經調動塊狀護欄到場圍起，呼籲用路人通過務必小心。

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中度颱風瑪娃目前海上警報，今天凌晨2點豐濱海域滿潮，發生長浪掏空路基，今天一大早豐濱鄉民經過發現，台11線56.7K處長達50多公尺靠海處邊坡路基流失，且整排公路鋼護欄也掉落大海，豐濱鄉公所表示，今天上午接到民眾通報，已緊急通知公路總局、警方到場，呼籲民眾通行小心。

公路局花蓮工務段長陳麗華表示，由於瑪娃進逼在東海岸出現長浪，公路局早上8點成立應變中心，豐濱監工站人員了解發現56.7K位於大灣北端，發生掏空的位置剛好也是道路涵管出口，已於10點20分左右調度塊狀護欄至現場進行搶災。

陳麗華也指出，位於海洋公園北側台11線壽豐鄉大坑段也是長浪易掏空段，目前正在施作防浪駁坎，也提醒民眾經過時遵守交通指示改道，小心慢行。

台11線豐濱鄉接近港口村的大灣段56.7K處，發生公路路基遭長浪掏空流失，整排公路邊坡水泥塊狀護欄、鋼製護欄摔落海中。（豐濱鄉公所提供）

豐濱鄉台11線56.7K發生路基被瑪娃颱風長浪拍擊，造成綠帶及護欄流失，公路局、警方已派員到場，也將緊急調動塊狀護欄圍住，提醒民眾通行小心。（豐濱鄉公所提供）

台11線豐濱鄉大灣附近路段發生路基掏空，憂心車輛經過可能發生崩塌危險，公路局正在緊急調動塊狀護欄。（豐濱鄉公所提供）

公路總局調度塊狀護欄到台11線災害現場，將災害路段圍起來，提醒用路人經過小心。（豐濱鄉公所提供）

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