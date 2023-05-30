瑪娃颱風龜速北轉 明後天最接近台灣

瑪娃颱風持續向北移動。（圖擷取自中央氣象局）

2023/05/30 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「瑪娃」持續接近台灣東部外海，中央氣象局於今（30）日清晨5點30分發布最新動態，瑪娃颱風移動速度放慢，但預計將持續北轉。

中央氣象局指出，今晨5點瑪娃颱風中心位置位於鵝鑾鼻東南東方約490公里的海面，以時速7公里的速度向北轉北北西進行，目前中心氣壓為945百帕，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑為100公里。

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氣象局預測，瑪娃颱風在24小時之後將移動到鵝鑾鼻東方約410公里的海面上，週三、週四（31日至6月1日）瑪娃颱風位於東半部外海逐漸北上，是距離台灣相對最接近的時候。

氣象局提醒，巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6公尺以上浪高，請避免前往海邊活動。

蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風。在巴士海峽及台灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

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