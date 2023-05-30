瑪娃逼近將「平行北上」 最新各國路徑幾乎一致

中度颱風瑪娃海上颱風警報昨晚8時30分發布，今晨5時颱風的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約490公里之海面上。（圖擷自氣象局）

2023/05/30 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風瑪娃海上颱風警報昨晚8時30分發布，今晨5時颱風的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約490公里之海面上，氣象專家吳德榮指出，預測「瑪娃」逐漸進入巴士海峽，將轉偏北、平行東海岸前進。而根據國家災害防救科技中心匯整的颱風路徑顯示，目前各國的電腦模式模擬路徑也幾乎都一致了。

中央氣象局指出，中度颱風瑪娃今晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約490公里之海面上，並以每小時7公里速度，向北轉北北西進行，目前近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。氣象局也提醒沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

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根據國家災害防救科技中心匯整的颱風路徑顯示，目前包含我國中央氣象局、日本氣象廳、韓國氣象局、香港天文台、中國氣象局及美國海軍等各國的電腦模式模擬路徑也幾乎都一致了。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，預計今日至週四（5月30至6月1日）在台灣東側通過時仍是「大型中颱」，進入巴士海峽後將轉偏北、平行東海岸前進，與台灣保持一定距離，由於是「大型中颱」，其暴風圈仍將先後通過東側各海域，警戒區亦將逐步調整。至於「瑪娃」在巴士海峽北轉後經過的海域，熱含量（OHC）逐漸降低，垂直風切亦稍增強，強度逐漸減弱。

吳德榮指出，今日至週四北部、東半部等迎風面及各地山區有局部陣雨，「北部山區及東北部山區」應慎防大量降雨，以及坍方、落石的威脅。中南部平地等背風面則是天氣穩定、氣溫偏高。週五「瑪娃」對陸地影響將減小，北部、東半部仍有局部陣雨，雨勢趨緩。至於週六至下週一（6月3日至5日）「瑪娃」減弱，轉向東北東、經琉球附近，向日本南方海面前進；台灣天氣好轉，各地晴時多雲。

根據國家災害防救科技中心匯整的颱風路徑顯示，目前各國的電腦模式模擬路徑也幾乎都一致了。（圖擷自國家災害防救科技中心）

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