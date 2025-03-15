北檢搜傅崐萁管家住處！ 溫朗東還原「競選小物案」告發過程

立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物案，台北地檢署昨再搜索傅崐萁豪宅附近的李姓男管家住處，透過追查金流、物流釐清有無中共介選等情事。（資料照）

2025/03/15 08:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被質疑透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物，名嘴溫朗東告發傅等人涉反滲透法，台北地檢署昨搜索傅崐萁住處附近的李姓男管家住處。溫朗東也透過社群發文還原從推理到吿發的過程，強調「此案沒有政治介入，更遑論司法迫害」。

傅崐萁先前被爆料在本屆立委選前提供多名藍營候選人修容組等競選小物，遭質疑經費恐與中資有關，政治評論員溫朗東於2月告發，檢調為此發動兩波搜索戰天下公司及其負責人蘇意舜住處等，昨再搜索傅崐萁豪宅附近的李姓男管家住處，透過追查金流、物流釐清有無中共介選等情事。

請繼續往下閱讀...

溫朗東昨日也於臉書發文，說明從推理到吿發的過程。他在發文中指出，在調查國民黨立委李彥秀的美國豪宅跟申報不實案時，發現一筆戰天下公司的支出，之後他依線索找到了約20個藍委都有類似的申報，並查出負責人是蘇意舜，也因此知道傅崐萁、戰天下、修容組之間的連結。

溫朗東表示，後續在政論節目上國民黨台北市議員鍾小平稱是傅崐萁免費送的，而鍾小平如果是免費拿到，其他每一個藍委也都應該是免費取得，加上修容組極可能是中國廠商製作，那麼「傅崐萁如果會免費放送數十萬份的修容組，是自掏腰包，還是中共給他的好處？」

為此溫朗東找上律師討論告發狀，希望透過檢調依法偵辦來確認。由於修容組有在台北發放、購買，又有台北市議員鍾小平作為關鍵證人，北檢當然有管轄權。他也指出，只要傅崐萁/戰天下出示這數十萬份的競選小物的訂購紀錄、金流、貨櫃等資訊，當然就可以澄清這是合法交易，但他們至今沒有出示金流，而昨日檢調前往搜尋，目的是保全證據，先搞清楚是不是假買賣、真贈送，以及小物的來源。溫朗東也透過這些說明強調「此案沒有政治介入，更遑論司法迫害」。

溫朗東發文全文如下︰

還原一下「修容組案」，我推理到吿發的過程：

1. 因為李彥秀的美國豪宅跟申報不實案，我去查閱了李彥秀一萬元以上每一筆的政治獻金，其中，有一筆戰天下公司的支出，位置在花蓮。

2. 台北選立委，要找公關行銷公司找到花蓮去，有點詭異，我用戰天下去找，找到了約二十個藍委都有類似的申報。事情就更怪了：一般來說，每個立委會找自己熟悉的廠商，什麼公司會這麼廣泛獲得藍委信賴？

3. 我去查詢戰天下的商業登記資料，發現負責人蘇意舜跟傅崐萁花蓮縣長時期的觀光處長同名同姓。

4. 總統大選前就有鏡週刊報導，說傅崐萁想要佈局選後的立法院長，找四十個藍委候選人「團購」小物。

5. 藍委找同一間公司團購競選小物，本身並不違法，但我都查到這邊了，至少也知道傅崐萁、戰天下、修容組之間的連結，就把這個當作「趣聞」、「小發現」，發到我個人的社群上。

6. 新聞引用之後，隔天政論節目有討論一下。鍾小平在三立「前進新台灣」的節目上，說那是傅崐萁免費送的。

7. 我的推理是：傅崐萁不可能「獨厚」鍾小平，如果鍾小平是免費拿到，其他每一個藍委也都應該是免費取得。

8. 另一方面，各方網友查證此修容組，在中國淘寶等平台可以大量訂購，價格接近台幣三十元。因此修容組極可能是中國廠商製作。

9. 如果該修容組是中國工廠生產，那每一個藍委都可以「自己去跟中國工廠訂購」，不需要透過戰天下/傅崐萁。要透過傅崐萁的原因只有一個「傅崐萁是送的，不用自己花錢買」，這跟鍾小平的證詞吻合。

10. 傅崐萁如果會免費放送數十萬份的修容組，是自掏腰包，還是中共給他的好處？這個要檢調依法偵辦才知道，於是我找詹晉鑒律師討論告發狀，兩人各寫了一部分告發狀，隔天去北檢提告。

11. 詹晉鑒律師曾經告發國民黨立委呂玉玲用修容組賄選，此案已簽結。但我們這次的提告重點不在於「向選民賄選」，而是傅崐萁/戰天下是否從中國紅色資金取得競選小物，再免費送給藍委，換來後續的總召。兩個案件內容完全不同。

12. 修容組有在台北發放、購買，又有台北市議員鍾小平作為關鍵證人，北檢當然有管轄權。

13. 只要傅崐萁/戰天下出示這數十萬份的競選小物，來自於哪個工廠，以及戰天下跟工廠的訂購紀錄、金流、貨櫃等資訊，當然就可以澄清這是合法交易。但傅崐萁跟戰天下至今沒有出示金流。數千萬元的小物，不可能扛現金去中國買。很可能從頭到尾都是免費取得。

14. 今天早上檢調去戰天下相關的處所搜尋。目的是保全證據，先搞清楚是不是假買賣、真贈送，以及小物的來源。

15. 目前案情辦到這邊。由我上述的推理跟告發程序可知，此案沒有政治介入，更遑論司法迫害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法