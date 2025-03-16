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    川普重拳出擊！空襲葉門胡塞組織反制伊朗勢力

    美軍15日對胡塞組織控制地區發動空襲後，葉門沙那一棟建築物上空升起濃煙。（美聯社）

    美軍15日對胡塞組織控制地區發動空襲後，葉門沙那一棟建築物上空升起濃煙。（美聯社）

    2025/03/16 05:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普15日宣布，已下令對葉門首都沙那（Sanaa）發動空襲，反制伊朗支持的胡塞組織（Houthi）襲擊重要海上航道船隻。他警告將使用「壓倒性的致命武力」，直到胡塞組織停止行動。胡塞組織稱空襲已造成9位平民喪生，並矢言對美國展開報復。

    美聯社報導，美方官員透露，這是川普第二任期首次獨立對胡塞組織出手，由「杜魯門號」航空母艦打擊群與美國海軍核動力潛艦「喬治亞號」（USS Georgia, SSGN-729）執行。川普在佛羅里達州西棕櫚灘宣布此訊息，稱胡塞攻擊已損及全球經濟與人命。

    川普透過社群媒體表示，美軍正針對胡塞組織的基地、領導階層及飛彈防禦系統展開攻擊，旨在保護美國航運與海軍資產，確保全球水域航行自由。他強調，任何恐怖勢力都無法阻擋美國船艦通行，並警告伊朗若不停止支持胡塞組織，將承擔後果。兩週前，川普曾致函伊朗，提議重啟核武計畫談判。

    胡塞組織通報，15日晚間首都沙那機場周邊發生多起爆炸，濃煙蔽天。該組織衛生部門發言人阿斯巴希（Anees al-Asbahi）稱，空襲造成9死9傷。媒體辦公室副主任阿梅爾（Nasruddin Amer）則表示，空襲無法動搖其意志，將對美方報復，並持續支持加薩。

    數日前，胡塞組織揚言因以色列封鎖加薩，重啟對葉門附近海域以色列船隻的攻擊，但尚未有行動。本月初，以色列中止對加薩援助，並警告若停火不延長，哈馬斯將面臨後果。自2023年底以哈戰爭至今年1月停火，胡塞組織發動逾百次飛彈與無人機攻擊，擊沉2船、致4死，凸顯其在葉門十年內戰中的影響力。

    居民表示，沙那北部舒阿布區（Shouab）遭空襲，爆炸如地震般震撼。以色列軍方不予置評。

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